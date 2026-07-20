La sorpresiva medida del INV que generó rechazo en el mundo de la vitivinicultura

Bodegas de Argentina, en tanto, pidió la revisión de la norma.

Rechazo a la suba de aranceles del INV

“La Unión Vitivinícola Argentina se opone a la resolución 102/2026 que establece una suba de aranceles de 90%”, expresaron desde la entidad gremial.

La Unión Vitivinícola Argentina rechazó la resolución del INV sobre la suba de aranceles.

El argumento del gobierno para esta medida es lograr que el INV garantice su autofinanciamiento con recursos propios para cubrir sus gastos operativos, inversiones en equipamiento y amortizaciones de deudas, sin requerir dinero del Tesoro Nacional.

Frente a ello, la UVA respondió que "esto en la práctica es un aumento liso y llano de los costos de las empresas vitivinícolas" e ironizó señalando que la resolución "curiosamente habla de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas".

La entidad concluyó en un comunicado que "la competitividad de la vitivinicultura argentina no puede fortalecerse incrementando los costos regulatorios en un contexto de caída del consumo, retracción del mercado interno y creciente competencia internacional".

La Unión Vitivinícola Argentina resaltó que siempre han defendido la existencia de un organismo de control "moderno, ágil y desburocratizado". Sin embargo, fueron muy críticos con la intención de financiar deudas estatales con dinero del sector privado: "Creemos que pone en duda la continuidad de este organismo cargar de costos al sector vitivinícola para, como bien expresa la resolución, no solo cubrir los costos operativos, sino compromisos crediticios asumidos por el Estado Nacional".

La sede del INV.

Sumado al tema financiero, la organización apuntó contra la situación actual del INV, afirmando que sus funciones básicas "han sido desmanteladas y están vigentes mediante recursos judiciales del sector privado"

Al reclamo, aunque con una posición más moderada, se sumó Bodegas de Argentina, que pidió que la medida sea revisada.

La entidad comparó la suba de aranceles con su postura histórica de rechazo a sostener "contribuciones obligatorias destinadas a financiar una COVIAR con un plan estratégico vencido".

Aunque reconocieron entender los mayores costos operativos del organismo y valorar sus servicios, los bodegueros advirtieron que "la vitivinicultura atraviesa una situación de márgenes muy deteriorados y escasa capacidad para absorber nuevas cargas".

Bodegueros advirtieron que "la vitivinicultura atraviesa una situación de márgenes muy deteriorados y escasa capacidad para absorber nuevas cargas". Foto: Archivo Diario UNO

Por ello es que llamaron a no seguir trasladando los problemas financieros a las empresas productoras, señalando que "tanto el sector privado como los organismos públicos debemos redoblar los esfuerzos de eficiencia antes de trasladar mayores costos a una actividad que necesita recuperar competitividad".

Los nuevos valores del INV

Inspecciones y verificaciones operativas:

Inspecciones requeridas al INV : $50.000 por día laborable y por cada inspector.

: $50.000 por día laborable y por cada inspector. Verificaciones solicitadas por interesados en viñedos: $75.000.

Gastos de combustible y traslado: $150 por kilómetro recorrido cuando sea necesario.

Ingreso de uva y destilación:

Ingreso de uva declarado: $0,019295 por cada kilogramo de uva que ingrese al establecimiento.

Primera destilación de alcohol etílico y aguardiente natural: varía según el origen. Es de $1,118520 por litro para el origen vínico, $0,556511 para caña de azúcar, y $0,798954 para cereales u otros orígenes.

Certificaciones y denominaciones:

Certificados de exportación: $5.200.

Verificación de antecedentes para exportaciones: $5.200 (cubre hasta 20 operaciones), con un costo adicional de $520 por cada operación extra.

Solicitud de uso de Indicación Geográfica (IG) o Denominación de Origen Controlada (DOC): $19.000 para el titular del viñedo y $38.000 para el titular del establecimiento elaborador.

Análisis de laboratorio y equipamiento:

Calibraciones de instrumentos (alcohómetros, aerómetros, termómetros y refractómetros): $58.000 por cada instrumento.

Tratamiento y preparación de muestras para análisis especiales: $11.000 para baja complejidad, $44.000 para mediana complejidad y $85.000 para alta complejidad.

Envío de muestras para análisis de contraverificación: Entre $12.300 y $38.500, dependiendo de la distancia.

Solicitudes de análisis preferentes: $8.300.

Trámites administrativos y multas/excepciones:

Solicitudes de medidas de excepción (a la Ley General de Vinos o a la Ley Nacional de Alcoholes): $40.000.

Presentaciones de declaraciones juradas fuera de plazo: $25.000.

Actualización de formularios de viñedos fuera de término: $15.000.

Cambio de destino de productos adulterados, manipulados o aguados: se cobra el 25% del total facturado, neto del componente impositivo.

Levantamiento de bloqueos (por incumplimiento de pago) o inhabilitaciones (por incumplimiento de normas): $15.500 cada uno.

Además, el listado de la resolución del INV incluye costos por copias certificadas de documentación (entre $1.900 y $15.500), rectificaciones y anulaciones de declaraciones juradas, y el dictado de cursos de análisis sensorial que van desde los $60.000 hasta los $80.000.