Aportes sindicales y sueldos: el gobierno nacional achicó la base de cálculo para retenciones

La nueva disposición del Poder Ejecutivo se enmarca en la aplicación de la Ley de Modernización Laboral. Según los considerandos de la norma, la intención oficial es brindar certeza respecto al alcance de las disposiciones vigentes y evitar interpretaciones diversas que terminaban por ampliar la recaudación de las organizaciones gremiales a costa de conceptos variables del sueldo de los trabajadores, limitando el impacto de los aportes sindicales.

Hasta la publicación de este decreto, existían vacíos legales o grises técnicos en las negociaciones colectivas que permitían a las entidades gremiales aplicar los porcentajes de retención sobre la totalidad de los haberes percibidos en el mes, incluidos aquellos de carácter excepcional o variable. A partir de ahora, el marco regulatorio unifica el criterio para toda actividad en el territorio argentino y reduce el peso de las retenciones obligatorias.

El salario básico convencional correspondiente a la categoría del empleado y las sumas remunerativas que revistan características de normales, habituales y mensuales pasarán a ser los únicos componentes válidos para la determinación del aporte obligatorio. Esta medida reduce de forma directa el monto total que los empleadores deben retener a sus dependientes con destino a las arcas de los sindicatos durante los meses de cobro de conceptos extraordinarios.

El alcance del decreto 612/2026 sobre los aportes sindicales

El texto normativo es explícito al enumerar las asignaciones y los haberes que ya no podrán sufrir descuentos gremiales de ningún tipo. La nómina detallada por la reglamentación abarca los siguientes puntos: el Sueldo Anual Complementario, las horas extraordinarias (tanto al 50% como al 100%), los premios, bonos y asignaciones por productividad, la participación en las ganancias de las empresas, el plus vacacional y las sumas no remunerativas otorgadas en paritarias, lo que reconfigura los aportes sindicales tradicionales.

Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, la exclusión de estos ítems busca aliviar los costos laborales indirectos para los empleadores y resguardar los ingresos netos de los empleados en los períodos donde realizan mayores esfuerzos laborales, como las jornadas extendidas, o cuando perciben beneficios por objetivos cumplidos. Los gremios verán reflejada esta reducción principalmente en junio y diciembre, meses clave para la recaudación de haberes.

Conceptos excluidos de los aportes sindicales según la nueva norma

Además de modificar la base monetaria sobre la cual se estructuran las retenciones, el decreto 612/2026 impone nuevas exigencias de transparencia administrativa para las asociaciones gremiales. El control estatal se enfocará de manera estricta en las contribuciones patronales pactadas en los convenios colectivos de trabajo, modificando el circuito habitual de los aportes sindicales en el país.

La reglamentación determina que los fondos que las empresas aporten a los gremios con fines específicos -tales como asistencia social, previsión, cultura o turismo- deberán gestionarse bajo una administración patrimonial separada. Las organizaciones sindicales tendrán la obligación legal de confeccionar una contabilidad y documentación diferenciada para estos recursos, impidiendo su fusión con la caja de gastos corrientes o de actividad política de la entidad.

Mayor control estatal sobre las cajas y fondos de los aportes sindicales

El Ministerio de Capital Humano, a través de sus áreas correspondientes, supervisará de manera previa la homologación de los convenios para garantizar que los textos se adecuen estrictamente a estos parámetros. El control de legalidad previo será un requisito indispensable para la validación de cualquier acuerdo paritario futuro entre cámaras empresarias y sindicatos, blindando el nuevo esquema de aportes sindicales.

La vigencia de esta reforma laboral comenzó a regir a partir de la misma jornada de su publicación en el Boletín Oficial, marcando un cambio profundo en el financiamiento de los gremios y en el diseño de las liquidaciones de sueldos de los trabajadores en relación de dependencia que perciben sus remuneraciones mensuales.