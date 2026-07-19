El polémico sueldo que cobrarán los senadores nacionales a partir de agosto

Los senadores nacionales cobrarán a partir de agosto un sueldo que va a rozar los $12 millones. Esta dieta, cuyo monto es en bruto, se logrará luego de que el Senado aplique la paritaria acordada entre la presidenta Victoria Villarruel, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y los gremios del Congreso.
Según esa paritaria, el aumento es de un 6,7%, que se suma a un 12,5% que ya había sido otorgado en el primer cuatrimestre. Este incremento logrado para los empleados legislativos también se aplica a los senadores, ya que sus aumentos están enganchados a las paritarias.
Cuánto cobrará un senador nacional en Argentina
Con el nuevo aumento que van a recibir los senadores nacionales en agosto, su sueldo en bruto pasará a ser de $11.877.000. A ello se le deberán descontar los montos por obra social, Ganancias y jubilación.
Incluso, los senadores son de los pocos sectores que han logrado ganarle a la inflación con sus aumentos y de enero a agosto han tenido un incremento que supera el millón de pesos.
De hecho, algunos sectores se han mostrado contrarios a los aumentos y en el pasado, bloques como La Libertad Avana, UCR, PRO y algunas fuerzas provinciales han optado por donar sus incrementos.
En tanto, los diputados nacionales, que no están enganchados a las paritarias, tiene un salario bruto de $6.072.000, con un neto cercano a $4,3 millones, lo que profundiza el malestar interno por la brecha salarial entre ambas cámaras. No obstante, se podría discutir una Ley de Enganche para ellos.
Cuánto cobra un empleado legislativo
Con el nuevo aumento que se va a dar en el Congreso, los empleados legislativos pasarán a cobrar los siguientes salarios:
- Categoría 1: pasará de $2.352.866 en mayo a $2.509.123 en agosto
- Categoría 6: subirá de $1.119.351 a $1.193.538. Vale destacar que la mayoría de los empleados tiene esta categoría.