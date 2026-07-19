El polémico sueldo que cobrarán los senadores nacionales a partir de agosto

Incluso, los senadores son de los pocos sectores que han logrado ganarle a la inflación con sus aumentos y de enero a agosto han tenido un incremento que supera el millón de pesos.

De hecho, algunos sectores se han mostrado contrarios a los aumentos y en el pasado, bloques como La Libertad Avana, UCR, PRO y algunas fuerzas provinciales han optado por donar sus incrementos.

En tanto, los diputados nacionales, que no están enganchados a las paritarias, tiene un salario bruto de $6.072.000, con un neto cercano a $4,3 millones, lo que profundiza el malestar interno por la brecha salarial entre ambas cámaras. No obstante, se podría discutir una Ley de Enganche para ellos.

Los senadores nacionales tienen sus salarios enganchados a las paritarias de los empleados legislativos.

Cuánto cobra un empleado legislativo

Con el nuevo aumento que se va a dar en el Congreso, los empleados legislativos pasarán a cobrar los siguientes salarios: