Los 3 senadores nacionales por Mendoza contaron qué hacen con sus aumentos de sueldo

Luego de que se confirmara un aumento millonario para los senadores nacionales, que elevará sus dietas a unos $11 millones de bruto desde abril, los tres representantes por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, Mariana Juri y Rodolfo Suarez salieron a contar qué hacen con los incrementos que reciben desde el año pasado y aseguraron que continuarán con la misma postura de rechazar el aumento o donar una parte de sus salarios.
Tras el incremento de casi el 10% que acordaron por paritarias los empleados del Congreso, a cuyos sueldos están atadas las dietas de los senadores nacionales, la misma vicepresidenta Victoria Villarruel salió a pedirles públicamente que donaran esos aumentos al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Y el mismo bloque libertario, tal vez obligado por el discurso de ahorro que pregona el presidente Javier Milei, salió a rechazar el aumento.
A qué destinan sus aumentos los senadores nacionales por Mendoza
Ante el aumento que verán reflejado en sus bonos de sueldo, Diario UNO consultó a los 3 senadores nacionales para conocer qué destino le darán.
La peronista Anabel Fernández Sagasti aseguró que ella continuará con su postura de donar una parte de su dieta a equipamiento de escuelas u organizaciones educativas.
"El último mes avanzamos con comprar un horno cerámico y para vitrofusión para el Centro de Cpacitación para el Trabajo N° 6-202 de Guaymallén. Lo que hacemos es hacerlo por sorteo todos los meses teniendo en cuenta el número de la escuela y por Lotería provincial", detalló la senadora.
Por su lado, los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez firmaron el comunicado por el cual ese bloque también rechazó el aumento bajo el argumento de que "esos incrementos acordados, toda vez necesarios para acompañar el esfuerzo de los trabajadores que permiten desarrollar nuestras tareas en el Congreso, entendemos que no deberían implicar mejoras para los legisladores, en sintonía con el marco de razonabilidad y moderación que vivimos como sociedad y que compartimos".
Pero además la misma Juri recordó que ella y Suarez rechazaron el aumento que se les otorgó a sus pares en junio del 2025, y que si bien la primera respuesta de Villarruel fue que no podían ellos declinar ese aumento que era para todos los senadores "nosotros insistimos y finalmente se nos aceptó el pedido que hicimos por escrito", acotó Juri y resaltó que por tanto ellos no perciben el aumento que se les dio el año pasado en junio.
El aumento de las dietas, uno de los fuertes cruces de Milei y Villarruel
El incremento de los salarios de los senadores nacionales marcó una de los primeros cruces fuertes y diferencias entre el presidente Javier Milei y la titular del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Desde el Gobierno le facturaron a la vicepresidenta que no actuara con firmeza para evitar lo que consideraban un "privilegio de la casta".
Lo cierto es que el año pasado comenzó con esas dietas congeladas, pero a fines de marzo venció ese congelamiento y en junio del 2025 esos senadores nacionales incrementaron sus dietas un 4%, cuando los empleados acordaron ese mismo aumento.
Ese aumento se dio luego de que la misma Villarruel planteara sin éxito la necesidad de sostener el congelamiento en una reunión de Labor Parlamentaria, y su pedido fuera rechazado por la mayoría de los jefes de bloques.