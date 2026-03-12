Denunciaron a un abogado por estafas con inversiones que superan los 500.000 dólares

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@nacho.erario)

El detalle de las denuncias por estafa

El modus operandi reflejado en las denuncias contra Iván Yoma no es nuevo, incluso en la provincia se ha visto modalidades similares como el caso del clan Caroglio. Básicamente se trata de captar inversores a través del boca en boca, simular condiciones de seguridad financiera, ofrecer ganancias que exceden a los mercados tradicionales y cortar la cadena de pago.

En este caso, los denunciantes afirmaron que eran citados al estudio jurídico del abogado ubicado en pleno centro con oficinas lujosas. Para darle seguridad a los inversores, realizaba un contrato de mutuos donde se especificaba que iban a recibir el 2,5% mensual de interés y que podían retirar el capital cuando quisieran, aunque avisando con ciertos días de antelación. En el documento iba la firma del inversionista y el nombre de alguna de las 4 sociedades anónimas con las que operaban los presuntos estafadores.

Según las denuncias, hubo gente que puso sus dólares desde mediados de 2022 hasta junio del año pasado. El caso paradigmático es el de un hombre que juntó los ahorros de toda su familia -incluida su abuela- y aportó más de 300.000 dólares. En un principio no retiró las ganancias mensuales para que se acumularan al capital, pero según su denuncia cuando quiso obtener parte del capital en marzo de 2025 se lo negaron y le dijeron que la situación económica de la empresa era compleja.

ministerio publico fiscal

Se inició un camino de reuniones fallidas para acordar un plan de pagos, cartas documento y hasta acusaciones judiciales del entorno del abogado Iván Yoma asegurando que estaban siendo extorsionados. Finalmente, este inversionista radicó la denuncia penal -es la más reciente pero se espera que no sea la última-.

Entre las otras denuncias por estafa hay una profesora de Educación Física que declaró haber perdido 18.500 dólares -sin contar el interés acordado-, otra persona dijo que entregó 16.000 dólares, un ex empleado de una importante obra social que según su versión aportó 20.000 dólares y $35 millones, y otra mujer que denunció haber vendido una casa heredada e invirtió un capital de 70.000 dólares aproximadamente. En este último caso, la denunciante incluso es concuñada de uno de los sospechosos de participar de la maniobra.

El fiscal Hernán Ríos acumuló todos los expedientes bajo su órbita y se encuentra realizando medidas de pruebas para definir si en los próximos días imputa por estafas -o no- al abogado Iván Yoma, por lo que se espera que la causa tenga prontas novedades.