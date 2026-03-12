El bodeguero José Zuccardi fue sobreseído en la causa penal por insolvencia económica y fraude

Pepe Zuccardi y Cristina Zuccardi Los hermanos José Zuccardi y Cristina Zuccardi, enfrentados en un pleito judicial civil que pasó por la Corte de Mendoza y ahora está en la Corte nacional.

El fallo penal que benefició a José Zuccardi

José Zuccardi y Pedro Giovanello llegaron a esta instancia de apelación luego de que, en diciembre de 2025, la jueza Julieta Espínola confirmó la acusación dispuesta por la fiscal Muscianisi y rechazó un planteo defensivo de los imputados.

El 4 de marzo último se realizó la audiencia judicial oral de tratamiento del recurso de apelación y participaron el abogado Pablo Kletzl, en nombre de Pepe Zuccardi y Pedro Giovanello, la fiscal Susana Muscianisi y los abogados Carlos Varela Álvarez y Enoc Ortiz en representación de Cristina Zuccardi.

La resolución del juez Diego Lusverti determinó que "la conducta es atípica, pues para que se consume el delito de insolvencia fraudulenta se requiere una sentencia civil firme, condición que no se cumple al existir un recurso pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Juez de sentencia Diego Lusverti.jpg El juez de sentencia Diego Lusverti dictó el sobreseimiento de José Zuccardi.

Zuccardi versus Zuccardi en la Corte nacional

El pleito judicial entre los hermanos José Zuccardi y Cristina Zuccardi por la herencia del padre comenzó en 2018 en los tribunales civiles y alcanzó el punto más caliente en 2024 cuando la Suprema Corte de Justicia revirtió dos fallos anteriores y condenó al bodeguero a pagarle U$S12 millones más intereses a la ex legisladora y ex funcionaria peronista.

En el fallo de la Corte local, la jueza Teresa Day resolvió a favor de Cristina Zuccardi aplicando una perspectiva de género y valorando los bienes al momento del fallecimiento del padre de ambos, en 2014, y no de la donación.

Este caso fue llevado por los abogados civilistas de José Zuccardi a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se ha expedido hasta el momento.