Un Tribunal Penal Colegiado sobreseyó al bodeguero José Zuccardi en la causa penal en la que había sido acusado de cometer el delito de insolvencia fraudulenta para no pagarle U$S12 millones a la hermana, Cristina Zuccardi.
El bodeguero José Zuccardi fue sobreseído en la causa penal por insolvencia económica y fraude
El juez Diego Lusverti dejó sin efecto la acusación contra José Zuccardi de haberse desprendido de sus acciones para no pagarle U$S12 millones a la hermana, Cristina Zuccardi
La resolución judicial en el expediente P-142.771/24 lleva la firma del magistrado Diego Lusverti y también benefició a Pedro Giovanello dejando sin efecto la decisión de un tribunal inferior.
El bodeguero José Zuccardi y Pedro Giovanello fueron investigados e imputados por la fiscal de Delitos Económicos por insolvencia fraudulenta y defraudación por contrato simulado tras la denuncia de Cristina Zuccardi, quien les atribuyó esas conductas -haberse desprendido de acciones de sus empresas- para no pagarle U$S12 millones de la herencia del padre, como dispuso la Suprema Corte de Justicia en 2024.
El fallo penal que benefició a José Zuccardi
José Zuccardi y Pedro Giovanello llegaron a esta instancia de apelación luego de que, en diciembre de 2025, la jueza Julieta Espínola confirmó la acusación dispuesta por la fiscal Muscianisi y rechazó un planteo defensivo de los imputados.
El 4 de marzo último se realizó la audiencia judicial oral de tratamiento del recurso de apelación y participaron el abogado Pablo Kletzl, en nombre de Pepe Zuccardi y Pedro Giovanello, la fiscal Susana Muscianisi y los abogados Carlos Varela Álvarez y Enoc Ortiz en representación de Cristina Zuccardi.
La resolución del juez Diego Lusverti determinó que "la conducta es atípica, pues para que se consume el delito de insolvencia fraudulenta se requiere una sentencia civil firme, condición que no se cumple al existir un recurso pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Zuccardi versus Zuccardi en la Corte nacional
El pleito judicial entre los hermanos José Zuccardi y Cristina Zuccardi por la herencia del padre comenzó en 2018 en los tribunales civiles y alcanzó el punto más caliente en 2024 cuando la Suprema Corte de Justicia revirtió dos fallos anteriores y condenó al bodeguero a pagarle U$S12 millones más intereses a la ex legisladora y ex funcionaria peronista.
En el fallo de la Corte local, la jueza Teresa Day resolvió a favor de Cristina Zuccardi aplicando una perspectiva de género y valorando los bienes al momento del fallecimiento del padre de ambos, en 2014, y no de la donación.
Este caso fue llevado por los abogados civilistas de José Zuccardi a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se ha expedido hasta el momento.