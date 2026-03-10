La Suprema Corte de Justicia anuló el sobreseimiento que benefició a dos monjes del Monasterio Cristo Orante de Tupungato en 2022 y ordenó que sean llevados a juicio oral por el delito de abuso sexual en perjuicio de un joven novicio.
La Suprema Corte anuló un fallo y mandó a juicio por abuso sexual a dos monjes del Cristo Orante
El caso de los monjes Diego Roque Moreno y Jorge Oscar Portillo por abuso sexual debe ir a juicio por decisión de la Corte, que anuló el sobreseimiento de un tribunal
La decisión de la Suprema Corte de Justicia es unánime, lleva las firmas de los jueces Mario Adaro y José Valerio y es consecuencia de la apelación del Ministerio Público Fiscal y del querellante particular, que cuestionaron el sobreseimiento, a cargo del Tribunal Penal Colegiado 1 del Valle de Uco, de los sacerdotes Diego Roque Moreno y Jorge Oscar Portillo.
Los magistrados criticaron la resolución previa de los jueces que dictaron el sobreseimiento por realizar una "valoración sesgada de las pruebas y aplicar estereotipos de masculinidad hegemónica al interpretar el silencio de la víctima como un consentimiento válido".
El tribunal destacó que en el Monasterio Cristo Orante existía una "relación asimétrica de poder y manipulación psicológica" que vició la voluntad del denunciante, un joven novicio.
La Corte ordenó que los sacerdotes Moreno y Portillo sean llevados a juicio oral "para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia".
Según los supremos Adaro y Valerio, cuando el caso fue tratado por el Tribunal Penal Colegiado 1 del Valle de Uco existían elementos de convicción suficientes y una "fuerte probabilidad" de participación punible que justificaban que el caso se resolviera en un debate oral y público, garantizando el acceso a la justicia de la víctima".
Noticia en desarrollo