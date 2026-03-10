La Suprema Corte anuló un fallo y mandó a juicio por abuso sexual a dos monjes del Cristo Orante

La decisión de la Suprema Corte de Justicia es unánime, lleva las firmas de los jueces Mario Adaro y José Valerio y es consecuencia de la apelación del Ministerio Público Fiscal y del querellante particular, que cuestionaron el sobreseimiento, a cargo del Tribunal Penal Colegiado 1 del Valle de Uco, de los sacerdotes Diego Roque Moreno y Jorge Oscar Portillo.

Mario Adaro.jpg Mario Adaro, juez de la Corte que mandó a juicio a los monjes del Monasterio Cristo Orante tras anular un fallo previo.

Los magistrados criticaron la resolución previa de los jueces que dictaron el sobreseimiento por realizar una "valoración sesgada de las pruebas y aplicar estereotipos de masculinidad hegemónica al interpretar el silencio de la víctima como un consentimiento válido".