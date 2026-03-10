La DGE autorizó un aumento del 7% en la cuota de colegios privados que reciben aporte estatal

Alumnos en el inicio de clases. Foto Nicolás Ríos. Desde este mes la educación privada es más cara por el incremento autorizado por la DGE. Imagen ilustrativa.

El aumento está vinculado al acuerdo paritario docente alcanzado el 5 de marzo entre el Gobierno y el sindicato del sector, que estableció una suba salarial del 10% para los docentes, con un esquema de pago escalonado.

María Del Carmen Amat, vicepresidenta del Consejo de Educación Católica de Mendoza (Consec), señaló a Diario UNO que este incremento era muy esperado y detalló que con esta suba una cuota programática en primario, en promedio, rondará desde $61.000 con el 100% de subvención estatal, hasta $122.000 para aquellos que tienen un 30% de ayuda gubernamental.

Y para el caso del secundario irá desde los $75.000 para el 100% de aporte. En tanto, para las instituciones que tienen un 30%, la cuota rondará en $153.000.

Cómo se calcula el aumento

Según detalla la resolución, el IPADEP es el índice que determina la actualización de las cuotas en los establecimientos educativos privados que reciben aportes del Estado. La fórmula incluye principalmente:

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Mendoza

La evolución del salario docente, definida en paritarias

Tras aplicar estos componentes, la DGE determinó que el nuevo índice implica una suba del 7% respecto de la cuota anterior.

Alumnos retomando la actividad escolar. Foto Nicolás Ríos. Algunas escuelas de gestión privada comienzan a informar a los padres del aumento en las cuotas desde marzo. Otras, lo aplicarán desde abril. Imagen ilustrativa.

Cuota de las escuelas: desde cuándo rige el aumento

La normativa establece que la nueva escala de equidad comenzará a regir desde el 1 de marzo de 2026 y reemplaza a las escalas que habían sido aprobadas para el ciclo 2025.

El ajuste alcanza a todos los niveles educativos de gestión privada con aporte estatal:

Nivel inicial

Nivel primario

Nivel secundario

Nivel especial

Nivel superior

Cada institución deberá aplicar el incremento dentro de los límites establecidos en las tablas oficiales de aranceles.

Impacto en las familias

La actualización se enmarca en el mecanismo habitual que permite ajustar los aranceles cuando cambian las condiciones económicas o salariales del sistema educativo. El decreto que regula estas escalas prevé revisiones cuando el contexto económico nacional o provincial lo justifique.

En la práctica, el incremento busca acompañar el aumento salarial docente y los costos de funcionamiento de las instituciones, aunque implica un nuevo ajuste en el gasto educativo de las familias mendocinas que eligen establecimientos privados con subsidio estatal.

Expectativa por los vouchers educativos

Mientras las escuelas privadas tendrán un incremento en sus cuotas, los padres beneficiarios de los vouchers educativos aguardan información del Ministerio de Capital Humano de la Nación sobre la vigencia de este programa.

Este beneficio permite cubrir parte de la cuota, aunque hasta el momento no está confirmado que haya un relanzamiento.

Generalmente y en los últimos dos años de su aplicación, los anuncios se producen en abril.

En 2025, en Mendoza hubo un total de 29.246 inscriptos; la mitad respecto a 2024. En el año de su creación, la prestación llegó casi a 60.000 alumnos en Mendoza.