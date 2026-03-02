Por viento Zonda en Mendoza la DGE suspendió las clases en Malargüe

La medida fue tomada por recomendación de Defensa Civil, al igual que el Servicio Meteorológico Nacional que emitió una alerta amarilla por viento Zonda para Malargüe.

viento Zonda Gran Mendoza 1.jpg El viento Zonda afecta solo a Malargüe donde las clases presenciales fueron suspendidas en todas las modalidades para la tarde. Imagen ilustrativa. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

A pesar de esta situación, la DGE sostuvo que la actividad escolar en esa comuna del Sur deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.