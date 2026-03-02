La Dirección General de Escuelas (DGE) informó la suspensión de clases presenciales para el turno tarde en todos los niveles y modalidades del departamento de Malargüe por la presencia de viento Zonda en esa comuna.
Por viento Zonda en Mendoza la DGE suspendió las clases en Malargüe
La DGE definió la suspensión de clases por viento Zonda en Malargüe. En el Gran Mendoza, Sur y Este hay alerta por tormentas aisladas con posible granizo
La medida fue tomada por recomendación de Defensa Civil, al igual que el Servicio Meteorológico Nacional que emitió una alerta amarilla por viento Zonda para Malargüe.
A pesar de esta situación, la DGE sostuvo que la actividad escolar en esa comuna del Sur deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.
Aclararon, destacaron que en el resto de la provincia clases se mantienen con total normalidad.
Alerta amarilla por viento Zonda y "combo" de fenómenos
El fenómeno en el sur es solo una parte de una jornada compleja. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Defensa Civil mantienen una alerta amarilla que abarca gran parte de la provincia por un "combo" que incluye:
-
Viento Zonda: Afectando principalmente sectores de la precordillera y el sur provincial (Malargüe).
-
Tormentas intensas: Se espera el desarrollo de núcleos de tormenta hacia la tarde-noche, con probabilidad de caída de granizo en el Gran Mendoza, el Este y el Valle de Uco.
Ingreso de frente frío: Hacia el final del lunes y la madrugada del martes, se prevé una rotación de vientos al sector sur con ráfagas moderadas a fuertes, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura para mañana.