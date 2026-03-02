El truco definitivo para limpiar el sarro de las canillas y devolverles el brillo original en minutos

El paso del tiempo y la dureza del agua son los peores enemigos de la estética en nuestros hogares. El sarro no solo le quita el brillo a las canillas del agua de la cocina y el baño, sino que, si no se trata a tiempo, puede afectar la vida útil de la grifería. Es por es que es recomendable usar un método para limpiar con profundidad.
Aunque en el mercado existen numerosos productos químicos, existe un método casero, ecológico y económico que se volvió viral por su efectividad. Basado en las recomendaciones de especialistas en organización del hogar, este truco promete resultados profesionales con un elemento básico: el vinagre de alcohol.
Limpiar las canillas del agua con profundidad, paso a paso
Para recuperar el esplendor de tus canillas del agua y eliminar esas manchas blancas rebeldes, solo necesitás seguir estos simples pasos:
- Envolver la grifería: tomá papel de cocina o servilletas de papel y envolvé completamente la canilla del agua que desees limpiar.
- Saturar con vinagre: utilizá un pulverizador cargado con vinagre de alcohol y mojá bien el papel hasta que quede adherido a la superficie metálica.
- Tiempo de espera: dejá actuar el ácido acético del vinagre entre 15 y 30 minutos. Este proceso ablandará los minerales incrustados sin necesidad de fregar con fuerza.
- Remoción y cepillado: retirá el papel y, con la ayuda de un cepillo suave (puede ser un cepillo de dientes viejo), repasá las zonas donde el sarro estaba más acumulado. Verás que sale con total facilidad.
- Pulido final: enjuagá con un poco de agua y secá la superficie con un paño de microfibra para sacarle brillo.
¡Atención al limpiar! Advertencias para no arruinar la grifería
Si bien el vinagre es un aliado excelente para limpiar, hay que tener ciertos cuidados fundamentales:
- Griferías esmaltadas: no exceder los 30 minutos de exposición al vinagre, ya que el ácido podría desprender o dañar el acabado de color.
- Superficies delicadas: hay que tener especial cuidado de que el vinagre no gotee sobre mesadas de mármol, granito o materiales porosos, ya que podría corroer la piedra natural de forma irreversible.
Con este método, no solo mejorarás la higiene de tu casa, sino que prolongarás la estética de tus ambientes con un recurso que todos tenemos a mano. ¡Manos a la obra!