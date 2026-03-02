Hervir vinagre en una olla: 3 cosas de la cocina que puedes limpiar con este método

En esta ocasión te voy a compartir tres opciones de truco con vinagre que puedes aprovechar en la cocina, pero realizando exactamente el mismo método: hervir agua con vinagre blanco en una olla.
¿Qué es el vinagre y por qué sirve para limpiar?
Para mantener cada rincón de la casa impecable, no hacen falta trucos extraños ni limpiezas con lavandina o químicos potentes. El vinagre es un líquido ácido, natural y seguro que se obtiene por fermentación de frutas y alimentos con alto contenido de azúcares que pueden ser transformados en alcohol y posteriormente en ácido acético.
Es un producto económico en comparación con otros artículos más específicos, y sirve para muchas cosas. Este punto es muy importante, ya que no se vuelve una necesidad tener muchos productos de limpieza para diferentes cosas y basta con un poco de vinagre para diversos usos.
Lo ideal cuando se trata de procedimientos en la cocina o cerca de alimentos es utilizar vinagre blanco o de vino tinto, aunque el destilado es igualmente seguro siempre que no se utilice para cocinar. El vinagre destilado es mucho más concentrado, tiene mayor acidez y es bastante más abrasivo que el clásico de alimentos.
Tres cosas de la cocina que puedes limpiar al hervir vinagre en una olla
La clave de este método no está en el vinagre en sí, está en lo que ocurre cuando calentamos el vinagre y comienza a evaporarse en el ambiente de la cocina junto con el agua. Cuando calentamos agua con vinagre blanco en una olla, podemos lograr muchas cosas.
- En primer lugar, este procedimiento sirve para limpiar la mampara de la cocina o el extractor de olores. No solo ablanda la grasa o las gotas de aceite de la mampara superior; con un poco de suerte, puede ablandar la mugre acumulada en el tubo interno. En estos casos, el vapor de vinagre es mucho más efectivo que el vinagre rociado frío.
- Hervir agua y vinagre en una olla también sirve para combatir los malos olores en la cocina. Pero ojo, no necesariamente olores a podrido o a sucio; me refiero a los olores que dejan ciertos alimentos cuando los cocinamos, como el pescado, el brócoli, los ajos y algunas carnes. El vapor de vinagre neutraliza los malos olores de la cocina sin dejar olor a vinagre.
- Finalmente, puedes hervir un poco de vinagre en una olla para ablandar la suciedad, mugre y restos de comida pegados en las paredes del utensilio. Cuando las ollas o sartenes se llenan de mugre vieja, lo ideal es no refregar con la esponja, sino ablandar la mugre y retirarla con cuidado. El vinagre es un desengrasante natural y poderoso.