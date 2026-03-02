Hervir vinagre en una olla: 3 cosas de la cocina que puedes limpiar con este método

vinagre Hace cientos de años el vinagre ya se usaba para limpiar, preparar remedios y conservar alimentos.

Es un producto económico en comparación con otros artículos más específicos, y sirve para muchas cosas. Este punto es muy importante, ya que no se vuelve una necesidad tener muchos productos de limpieza para diferentes cosas y basta con un poco de vinagre para diversos usos.

Lo ideal cuando se trata de procedimientos en la cocina o cerca de alimentos es utilizar vinagre blanco o de vino tinto, aunque el destilado es igualmente seguro siempre que no se utilice para cocinar. El vinagre destilado es mucho más concentrado, tiene mayor acidez y es bastante más abrasivo que el clásico de alimentos.

Tres cosas de la cocina que puedes limpiar al hervir vinagre en una olla

La clave de este método no está en el vinagre en sí, está en lo que ocurre cuando calentamos el vinagre y comienza a evaporarse en el ambiente de la cocina junto con el agua. Cuando calentamos agua con vinagre blanco en una olla, podemos lograr muchas cosas.

olla con agua y vinagre Solo basta con hervir agua y vinagre en una olla para aprovechar todos sus beneficios.