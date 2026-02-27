El truco definitivo: ¿cuánto vinagre añadir al arroz para que quede blanco y no se pegue?

Cómo evitar que el arroz se pegue: usando un poco de vinagre

Lograr un arroz de restaurante en casa es el desafío pendiente de muchos aficionados a la cocina. Aunque la técnica y la calidad del grano influyen, existe un ingrediente secreto que transforma por completo el resultado final: el vinagre.

Añadir apenas una pequeña proporción de este ácido al agua de cocción es el truco infalible para obtener granos perfectamente definidos, brillantes y con una textura envidiable que evita que se apelmacen.

arroz y vinagre Utiliza vinagre de alimentos apto para consumo.

La medida exacta recomendada por expertos es de una cucharadita de vinagre por cada taza de arroz seco (o aproximadamente 5 ml por cada 200 g de grano).

Este componente debe incorporarse justo cuando el agua alcanza el punto de ebullición, antes de tapar la olla. Contrario a lo que se suele pensar, este método no deja rastro de sabor u olor agrio, ya que el ácido se evapora y su función es puramente química.

Consejos adicionales para un resultado perfecto

Para potenciar el efecto del vinagre, es vital no descuidar los pasos previos. Lavar el arroz bajo el grifo hasta que el agua salga clara sigue siendo fundamental, pero el uso del ácido es el refuerzo que garantiza el éxito. En la cocina profesional, este pequeño ajuste marca la diferencia entre un plato mediocre y una guarnición de alta gama.

Recuerda que puedes usar vinagre blanco de alcohol o de manzana; ambos funcionan de maravilla gracias a su nivel de pH. Una vez dominado este truco, el arroz blanco dejará de ser una preocupación para convertirse en el protagonista de tus mejores recetas.

Este ingrediente actúa como un agente químico natural que puede alterar texturas y fijar colores en una gran variedad de productos. También se puede usar vinagre para preparar otros alimentos.

carne y vinagre Con vinagre se pueden mejorar carnes, pastas y huevos.

Huevos poché perfectos.

Patatas cocidas con forma.

Legumbres más digestivas.

Carnes tiernas y con mucho sabor.

Pastelería esponjosa.