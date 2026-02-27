Una vez más la amenaza por tormentas que pueden ser fuertes está en vigencia para este viernes y puede extenderse durante el fin de semana, según el pronóstico del tiempo. Hay una alerta amarilla que rige para gran parte de Mendoza y no se descarta la probabilidad de caída de granizo y actividad eléctrica.
El pronóstico del tiempo mantiene la alerta amarilla por fuertes tormentas
La advertencia indica que las tormentas pueden ocurrir durante este viernes en gran parte del territorio de Mendoza, según el pronóstico del tiempo
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a Radio Nihuil que hoy se espera un día con inestabilidad y ocurrencia de tormentas aisladas. Amaneció con mucha nubosidad en gran parte de la provincia y así se mantendrá durante todo el día, con una máxima que llegará a los 28 grados.
El sábado será un día de estabilidad, no se espera la ocurrencia de tormentas y habrá un ascenso de las temperaturas con una mínima de 17 grados y 30 grados de máxima.
El domingo las condiciones cambian con un marcado aumento en las temperaturas, un día muy caluroso con 20 grados de mínimo y 35 grados de máxima. Además, hay probabilidad de viento Zonda en la precordillera que afectaría Malargüe.
Pronóstico del tiempo con alerta por tormentas
Las precipitaciones comenzarían en la tarde de este viernes en el Sur y en el Valle de Uco, y hacia la noche y madrugada del sábado alcanzarán en Este y el Gran Mendoza.
Elizabeth Naranjo Tamayo detalló que las tormentas pueden estar acompañadas de fuertes ráfagas de viento, abundante caída de agua y probabilidad de granizo.
Luego de la estabilidad del sábado, el domingo estará marcado por el aumento de las temperaturas, pero también por el regreso de tormentas en casi toda la provincia que podrían afectar el Gran Mendoza y el resto de la provincia hasta la madrugada del lunes por la llegada de un frente frío.