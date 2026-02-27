El pronóstico del tiempo mantiene la alerta amarilla por fuertes tormentas

El domingo las condiciones cambian con un marcado aumento en las temperaturas, un día muy caluroso con 20 grados de mínimo y 35 grados de máxima. Además, hay probabilidad de viento Zonda en la precordillera que afectaría Malargüe.

Pronóstico del tiempo con alerta por tormentas

Las precipitaciones comenzarían en la tarde de este viernes en el Sur y en el Valle de Uco, y hacia la noche y madrugada del sábado alcanzarán en Este y el Gran Mendoza.

El pronóstico del tiempo indicó que las tormentas pueden tener fuertes ráfagas de viento, abundante caída de agua y posibilidad de caída granizo. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Elizabeth Naranjo Tamayo detalló que las tormentas pueden estar acompañadas de fuertes ráfagas de viento, abundante caída de agua y probabilidad de granizo.

Luego de la estabilidad del sábado, el domingo estará marcado por el aumento de las temperaturas, pero también por el regreso de tormentas en casi toda la provincia que podrían afectar el Gran Mendoza y el resto de la provincia hasta la madrugada del lunes por la llegada de un frente frío.