El CUC se sumó a las clases sin celulares que se guardarán en una caja

La Dirección de Educación Secundaria de la UNCuyo aclaró que no se trata de una prohibición formal ni de una normativa general para todas las escuelas universitarias. María Ana Barrozo, responsable del área, explicó que la experiencia será evaluada durante tres meses antes de sacar conclusiones.

Según detalló, el objetivo es probar cómo impacta la medida en la convivencia escolar y en las dinámicas de aprendizaje. “No hablamos de prohibición del uso del celular, sino de un proyecto institucional”, señaló, y remarcó que los dispositivos podrán utilizarse cuando formen parte de una actividad pedagógica propuesta por docentes.

Barrozo también subrayó que no existe, por ahora, ninguna regulación general desde la universidad que limite el uso de celulares. La decisión responde exclusivamente al proyecto presentado por la nueva conducción del CUC y consensuado con la comunidad educativa.

Un sistema sencillo y seguro para guardar los celulares

El mecanismo es simple: al ingresar al colegio, cada alumno deja su celular en el espacio de guardado asignado. El acceso queda restringido durante el horario de clases y recién se recupera al momento de la salida.

La "pausa tecnológica" está pensada no solo para que los chicos se alejen del celular durante las horas de cursado, sino para mejorar sus vínculos y atención.

La lógica detrás de la medida apunta a generar una “pausa tecnológica” durante la jornada escolar. La idea, según plantearon desde la institución, no es demonizar el celular sino delimitar momentos de uso y promover espacios de atención sostenida sin interrupciones constantes.

La experiencia tiene antecedentes dentro de la propia UNCuyo: una dinámica similar fue aplicada en 2025 en el Liceo Agrícola y Enológico, también como ensayo pedagógico institucional.

Un debate que ya atraviesa a las escuelas mendocinas

La decisión del CUC se suma a una tendencia que viene creciendo en colegios secundarios privados de Mendoza, donde varias instituciones comenzaron a restringir o directamente prohibir el uso de celulares y dispositivos inteligentes durante las clases.

En esos casos, los argumentos se repiten: dificultades para sostener la atención, aumento de distracciones y la necesidad de recuperar espacios de socialización cara a cara entre estudiantes. Sin embargo, en el sistema estatal la postura ha sido distinta. Desde la DGE sostienen que el celular puede ser una herramienta pedagógica válida cuando se utiliza con objetivos educativos claros.

La experiencia del CUC aparece así en un punto intermedio: no elimina el dispositivo del ámbito escolar, pero sí redefine cuándo y cómo puede usarse.

Durante los próximos tres meses, autoridades, alumnos y familias evaluarán los resultados. El informe final determinará si la “pausa tecnológica” se mantiene, se ajusta o queda solo como una prueba dentro de un debate que, lejos de cerrarse, recién empieza a tomar forma en las aulas mendocinas.