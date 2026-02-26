"Señor juez, éste es mi hijo, Andrés García Campoy": el relato de la madre del chico muerto en 2014

La mujer habló acerca de su hijo, de la vida del estudiante de Higiene y Seguridad radicado en Mendoza y negó, modo tajante, la posibilidad de que el muchacho se hubiera quitado la vida con una vieja carabina que llevaba en su auto, como concluyó hace doce años el entonces juez federal Walter Bento, que primero imputó y luego desvinculó a dos gendarmes que interrogaron a García Campoy durante un control caminero. Se trata de Maximiliano Alonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, hoy nuevamente en la mira judicial.

andres garcia campoy auto destileria lujan.png Andrés García Campoy en la escena de la muerte, su propio auto, en Luján, en 2014.

El caso Andrés García Campoy, cerrado por Walter Bento y reabierto en 2024

La mujer también relató su encuentro, a fines de 2014, con Walter Bento, quien le devolvió el celular del hijo -incautado en la escena de la muerte-. Y dijo que el entonces magistrado le explicó que el aparato no había podido ser abierto por peritos en informática como para encontrar las últimas comunicaciones del muchacho y así agotar la pesquisa.

Sin embargo, en 2025, un peritaje de la Defensoría General de la Nación reveló que el aparato había sido encendido y conectado a redes Wi Fi y que registró actividad entre el 23 de junio y el 3 de julio de 2014, en que recibió 411 mensajes de Whatsapp.

García Campoy-Prueba Peritaje Celular El Estado Fijo de la cuenta de Whatsapp de Andrés García Campoy fue cambiado desde su celular casi un mes después de su muerte.

La investigación por la muerte de Andrés García Campoy fue reabierta por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en octubre de 2024 casi un año después de que Walter Bento fuera destituido del cargo de juez.

Que se determine qué sucedió realmente, ordenaron los camaristas federales Manuel Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci.

Y el expediente le fue conferido al juez Pablo Quirós.

Además de la madre de Andrés García Campoy prestaron declaración testimonial peritos informáticos que explicaron al tribunal cómo arribaron a la conclusión de que el celular del muchacho fue manipulado después de su muerte y cuando estaba en poder del Juzgado Federal 1 y de la División Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza.