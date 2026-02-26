En San Luis, Mónica Campoy se ubicó frente a la pantalla de la computadora encendida y conectada con la Justicia Federal de Mendoza a través de una plataforma virtual. Tras los ajustes técnicos de rigor, el juez federal Pablo Quirós inició la audiencia que es parte de nueva investigación de la muerte del hijo, Andrés García Campoy, ocurrida en 2014, en la Ruta 7, a la altura de la destilería de Luján.
"Señor juez, éste es mi hijo, Andrés García Campoy": el relato de la madre del chico muerto en 2014
Mónica García Campoy declaró como testigo en la causa reabierta por la Justicia federal para saber cómo murió su hijo, Andrés García Campoy, hace 12 años. Walter Bento cerró el caso pero fue reabierto en 2024
Y sosteniendo fuerte una foto del muchacho, que falleció a los 21 años de un disparo de arma de fuego en la cabeza, la mujer comenzó su declaración testimonial: "Buenos días, señor juez Pablo Quirós. Éste es mi hijo...".
La exposición de Mónica Campoy conmovió a todos; incluso a José, el esposo, que la acompañó detrás de cámara.
La mujer habló acerca de su hijo, de la vida del estudiante de Higiene y Seguridad radicado en Mendoza y negó, modo tajante, la posibilidad de que el muchacho se hubiera quitado la vida con una vieja carabina que llevaba en su auto, como concluyó hace doce años el entonces juez federal Walter Bento, que primero imputó y luego desvinculó a dos gendarmes que interrogaron a García Campoy durante un control caminero. Se trata de Maximiliano Alonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, hoy nuevamente en la mira judicial.
El caso Andrés García Campoy, cerrado por Walter Bento y reabierto en 2024
La mujer también relató su encuentro, a fines de 2014, con Walter Bento, quien le devolvió el celular del hijo -incautado en la escena de la muerte-. Y dijo que el entonces magistrado le explicó que el aparato no había podido ser abierto por peritos en informática como para encontrar las últimas comunicaciones del muchacho y así agotar la pesquisa.
Sin embargo, en 2025, un peritaje de la Defensoría General de la Nación reveló que el aparato había sido encendido y conectado a redes Wi Fi y que registró actividad entre el 23 de junio y el 3 de julio de 2014, en que recibió 411 mensajes de Whatsapp.
La investigación por la muerte de Andrés García Campoy fue reabierta por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en octubre de 2024 casi un año después de que Walter Bento fuera destituido del cargo de juez.
Que se determine qué sucedió realmente, ordenaron los camaristas federales Manuel Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci.
Y el expediente le fue conferido al juez Pablo Quirós.
Además de la madre de Andrés García Campoy prestaron declaración testimonial peritos informáticos que explicaron al tribunal cómo arribaron a la conclusión de que el celular del muchacho fue manipulado después de su muerte y cuando estaba en poder del Juzgado Federal 1 y de la División Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza.