El celular de Andrés García Campoy, muerto en 2014, fue "manipulado" para hacer creer que se suicidó

Walter Bento.jpeg Walter Bento en sus épocas de juez federal de Mendoza, donde recayó la investigación de la muerte de Andrés García Campoy, ocurrida en 2014 y que él cerró considerando que había sido un suicidio. Hoy, esa pesquisa está reabierta y avanza. Bento fue destituido y preso en 2023 y en febrero escuchará la sentencia tras un largo juicio por asociación ilícita.

El celular fue activado: 411 nuevos mensajes y 9 eliminados a mano

El peritaje de la Policía Federal indicó que el celular del muchacho fue encendido y conectado a redes Wi Fi y registró actividad entre el 23 de junio y el 3 de julio, en que recibió 411 mensajes de Whatsapp.

También se detectó la eliminación manual de 9 mensajes de Whatsapp recibidos entre el 23 y el 25 de junio. Un detalle: el celular de Andrés García Campoy estuvo bajo la tutela del juzgado de Walter Bento hasta el 24 de junio de 2014 cuando fue entregado a personal de Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza.

Por último, la reinstalación y verificación de la cuenta de Whatsapp previo pago de 99 centavos de dólar -exigidos en aquella época- y la sincronización de los contactos de esa mensajería virtual.

De acuerdo a la información que figura en el expediente judicial, el 12 de agosto de 2014 la división Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza entregó al Juzgado Federal 1 -a cargo de Walter Bento- el celular de Andrés García Campoy y un informe fechado el 30 de julio de 2014 acerca de lo actuado y lo concluido.

En agosto de ese año se pidió a la Policía Federal un primer peritaje.

El segundo análisis, que dio origen a las conclusiones antes explicadas, es reciente: el 18 de septiembre de 2025 se extrajo del celular toda la evidencia que luego fue procesada y analizada por Passarini García.

La frase que fue escrita cuando García Campoy ya estaba muerto

Con todo, la actividad más notoria del celular de muchacho cuando ya estaba muerto data del 3 de julio de 2014, tres semanas después de la tragedia. Se trata de una leyenda escrita en el Estado Fijo de Whatsapp (no el que desaparece automáticamente cada 24 horas sino el editable) y fechada para cuando el aparato ya estaba en poder de Delitos Tecnológicos: "Trato de seguir adelante, pero no veo incentivos ni futuros".

Si alguien quiso darle carnadura a la teoría del suicidio -en consonancia con la conducción del Juzgado Federal 1 para la época de los hechos- pasó por alto que el 3 de julio de 2014 Andrés García Campoy ya estaba muerto. Y algo más: que ese Estado Fijo de Whatsapp podía ser detectado y visto por alguno de los contactos del muchacho, como finalmente ocurrió, lo que generó la fuerte sospecha de manipulación del celular y de la fabricación de pruebas.

García Campoy-Prueba Peritaje Celular La leyenda que aparece en el Estado Fijo de la cuenta de Whatsapp de Andrés García Campoy fue escrita el 3 de julio de 2014, según el informe de la especialista en evidencia digital. Para entonces, el muchacho llevaba 20 días muerto.

El informe de la ingeniera Natalia Passarini García fue incorporado al expediente judicial a cargo del juez federal Pablo Quirós, a quien la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza le asignó en 2024 la reinvestigación de la muerte de Andrés García Campoy, luego de que dejara sin efecto, en fallo unánime, el sobreseimiento que Walter Bento dispuso en beneficio de 2 gendarmes.

Se trata de Corazón de Jesús Velázquez y Maximiliano Alonso Cruz, que volvieron a ser imputados por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido por fuerzas de seguridad.

Declaraciones clave en febrero: la perito en evidencia digital y la madre del muchacho

Andrés García Campoy, nacido en San Luis y habitante de Mendoza, donde estudiaba Seguridad e Higiene, murió el 13 de junio de 2014 durante un control caminero a cargo de Gendarmería Nacional sobre la ruta 7 en cercanías de la destilería de Luján.

Según la autopsia, un disparo en la nuca con un arma de fuego: la carabina antigua que el muchacho llevaba en su vehículo Peugeot 504 con intenciones de venderla cuando fue demorado.

Para Walter Bento se trató de un suicidio, no así para la madre, Mónica Campoy, ni para los abogados querellantes oficiales, Leonardo Pérez Videla y Alejo Amuchástegui, quienes, a partir del informe sobre la manipulación de la evidencia digital presentado en el Juzgado Federal 1 a fines de octubre abonan, como desde el primer día, la teoría del asesinato de Andrés García Campoy a manos de personal de fuerzas de seguridad.

andres garcia campoy auto destileria lujan.png La escena del crimen del caso Andrés García Campoy, muerto en su auto en la ruta 7, camino de la destilería, el 13 de junio de 2014. El celular y la vieja carabina que estaban en su poder quedaron en poder de la Justicia Federal, que dio intervención a Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza.

La nueva prueba judicial, es decir el informe de Natalia Passarini García, generó medidas desde la Justicia Federal.

El 30 de diciembre último, al filo del cierre del año 2025, el juez Quirós citó para fines de febrero a la especialista en evidencia digital para que se explaye sobre cómo arribó a las conclusiones del informe escrito.

"El juez Bento me dijo que no podían abrir el celular de mi hijo"

Pablo Quirós también llamó a prestar declaración testimonial a la madre de García Campoy.

A ella le pedirá especialmente que relate el contexto en el cual recibió el celular del hijo de manos del propio Walter Bento el 1 de diciembre de 2014 y qué le dijo el entonces magistrado poco antes de dictar el sobreseimiento de los dos gendarmes que estuvieron bajo sospecha y que hoy vuelven a estar imputados.

"Cuando el juez (Walter) Bento me devolvió el celular de mi hijo en un sobre, me dijo que no habían podido abrirlo porque no había tecnología para hacerlo. Le dije que no le creía que, habiendo tantos adelantos tecnológicos, no se pudiera abrir un celular común. Yo, siempre, desde el primer momento, denuncié públicamente que era muy raro que no pudieran abrir el celular de Andy para acceder a la información que contenía. Ahora, este informe de la Policía Federal demostró que yo tenía razón", dijo Mónica Campoy a Diario UNO tras haber recibido la citación judicial para declarar.