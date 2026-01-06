"Oh, Dios, por tu inmensa ternura borra mi delito": el mensaje del estafador de Reñaca que indingó a cientos de argentinos

“Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito”. Esas fueron algunas de las palabras con las que el estafador de Reñaca reconoció que engañó a cientos de argentinos con un hospedaje falso en la ciudad balnearia de Chile.
La cita corresponde al salmo 51, una oración de arrepentimiento que el autor de la estafa publicó en el sitio trucho mediante el que captó a las víctimas del delito, minutos antes de que este fuera bloqueado por la Policía chilena.
“Perdón a todos, pero era necesario”, se disculpó el sujeto, del que hasta el momento no hay información oficial.
Esta persona está acusada de haber estafado a más de 200 turistas ofreciendo la contratación del alojamiento en el complejo Holiday Reñaca suplantando la página web oficial del lugar real y presentando una cuenta de Whatsapp propia con verificación de Meta, lo que les dificultó a las víctimas darse cuenta del engaño.
“Reconozco el daño, y pido perdón por ello, sé que deberé pagar en algún momento y lo haré”, dijo el autor del delito, que está siendo investigado por la Policía de Chile.
“Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir. No será grato para mi este fin de año sabiendo lo que hice, será amargo. Solo quiero que sepan, que sinceramente lo siento, no tuve elección”, dijo el estafador sin dar mayores explicaciones.
Tras ello, citó la Biblia, lo que causó aún mayor indignación entre los turistas afectados: “Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame”.
Y agregó: “Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí; contra Ti, contra Ti …”
Si bien el escándalo saltó en Mendoza este lunes, la publicación del estafador de Reñaca en el sitio web tiene fecha del 30 de diciembre de 2025.
El caso del estafador de Reñaca
Medios chilenos y argentinos se hicieron eco del escándalo por la estafa de más de 200 personas con el arrendamiento en Reñaca. Muchos de estos turistas pagaron el total de la reserva para aprovechar un supuesto descuento, pero, al llegar al lugar les dijeron que no había disponibilidad.
Claro, es que el Holiday Reñaca real, que se alquila por Booking, tiene sus departamentos agotados.
"Pagamos 1.330.000 pesos chilenos porque tenían una página verificada y un mail con dominio propio", relató un mendocino estafado.
Como primera medida, la Policía de Investigaciones dio de baja el sitio web falso.
Consejos para no ser estafado en Chile
Desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) pidieron a los turistas a extremar las precauciones al momento de alquilar un alojamiento. Su gerenta general, Marcela Pastenes, recomendó “preferir siempre alojamientos que estén en el Registro Nacional de Servicios Turísticos de Sernatur”.
La Asociación de Periodistas Chilenos, en tanto, brindó 5 consejos clave para que quienes estén por viajar a Chile puedan evitar estafas:
- Dudar de los precios "ganga": si el valor está muy por debajo del mercado en Reñaca o Viña, desconfíe.
- El Tilde Azul: recuerde que el tilde azul de WhatsApp se puede comprar o falsificar; no es garantía absoluta de legalidad.
- Chequear el RUT: pida siempre el RUT de la empresa o persona y verifíquelo en la página del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile.
- Búsqueda Inversa de Imágenes: suba las fotos de la propiedad a Google Imágenes para ver si han sido robadas de otro sitio web o hotel.
- Comunicación Directa: intente llamar a un teléfono fijo o busque el complejo en Google Maps para leer las reseñas más recientes de otros usuarios.