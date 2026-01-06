"Oh, Dios, por tu inmensa ternura borra mi delito": el mensaje del estafador de Reñaca que indingó a cientos de argentinos

alquileres chile reñaca (1) Son más de 200 los argentinos que se encontraron con el que el departamento que alquilaron en Reñaca no existía.

Esta persona está acusada de haber estafado a más de 200 turistas ofreciendo la contratación del alojamiento en el complejo Holiday Reñaca suplantando la página web oficial del lugar real y presentando una cuenta de Whatsapp propia con verificación de Meta, lo que les dificultó a las víctimas darse cuenta del engaño.

Estafó a cientos de argentinos con sus vacaciones y citó la Biblia para pedir perdón

“Reconozco el daño, y pido perdón por ello, sé que deberé pagar en algún momento y lo haré”, dijo el autor del delito, que está siendo investigado por la Policía de Chile.

“Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir. No será grato para mi este fin de año sabiendo lo que hice, será amargo. Solo quiero que sepan, que sinceramente lo siento, no tuve elección”, dijo el estafador sin dar mayores explicaciones.

Tras ello, citó la Biblia, lo que causó aún mayor indignación entre los turistas afectados: “Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame”.

estafador renaca chile El mensaje bíblico del estafador de Reñaca en la página web trucha por la que engañó a cientos de turistas argentinos.

Y agregó: “Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí; contra Ti, contra Ti …”

Si bien el escándalo saltó en Mendoza este lunes, la publicación del estafador de Reñaca en el sitio web tiene fecha del 30 de diciembre de 2025.

El caso del estafador de Reñaca

Medios chilenos y argentinos se hicieron eco del escándalo por la estafa de más de 200 personas con el arrendamiento en Reñaca. Muchos de estos turistas pagaron el total de la reserva para aprovechar un supuesto descuento, pero, al llegar al lugar les dijeron que no había disponibilidad.

Claro, es que el Holiday Reñaca real, que se alquila por Booking, tiene sus departamentos agotados.

holiday renaca chile departamentos verdaderos estafa El verdadero dueño de los departamentos de Reñaca debió colocar una advertencia en Booking (publicación real) para prevenir a potenciales clientes de la estafa.

"Pagamos 1.330.000 pesos chilenos porque tenían una página verificada y un mail con dominio propio", relató un mendocino estafado.

Como primera medida, la Policía de Investigaciones dio de baja el sitio web falso.

estafa renaca chile sitio web bloqueado Este mensaje aparece ahora en el dominio Holiday Reñaca con el que estafaron a cientos de argentinos en Chile.

Consejos para no ser estafado en Chile

Desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) pidieron a los turistas a extremar las precauciones al momento de alquilar un alojamiento. Su gerenta general, Marcela Pastenes, recomendó “preferir siempre alojamientos que estén en el Registro Nacional de Servicios Turísticos de Sernatur”.

La Asociación de Periodistas Chilenos, en tanto, brindó 5 consejos clave para que quienes estén por viajar a Chile puedan evitar estafas: