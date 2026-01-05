Más de 200 familias argentinas fueron estafadas con falsos alojamientos en Reñaca

En diálogo con el medio chileno 24 Horas, Sergio González, de Santiago del Estero, contó que en su caso pagó en noviembre. "Cuando llegamos al momento del alojamiento nos dijeron que no había disponibilidad. Fue un impacto tremendo, ahí entendimos que era una estafa", aseguró entristecido al darse cuenta que la reserva que tenía en sus manos era falsa.

“Una impotencia total, porque uno confía en hacer con tiempo todas las reservas y cae con esto”, completó.

Martín Cabezón, otro turista afectado, explicó que se dieron cuenta de la estafa porque habían abonado el 3 de noviembre pero jamás recibieron las instrucciones del check-in ni información sobre en qué departamentos del edificio iban a alojarse. Además, relató que los delincuentes hicieron bien su trabajo porque generaban confianza al estar verificados en WhatsApp como empresa por Meta, por lo que no había mucho para desconfiar.

Suplantaron la identidad de un administrador real

En un informe del diario 24 Horas, habló Egon Pfaff, el hombre que desde hace años arrienda departamentos vacacionales en Reñaca. Aseguró que no le paran de llegar mensajes contándole que alguien utilizó su identidad para estafar. Y no solo le advertían de la situación sino que muchos creyeron que él, en realidad, era el estafador.

Egon Pfaff administrador departamentos reñaca Egon Pfaff.

"Los turistas estafados me contaron que había una página a mi nombre, con fotos de mis departamentos, y que habían pagado por internet creyendo que yo los estaba arrendando", contó. Agregó que en realidad los estafadores ofrecían el edificio como si fuese un apart hotel, cuando se trata de departamentos particulares que muchos utilizan para arrendamientos vacacionales.

Ante esta situación, Pfaff debió advertir en la aplicación Booking. "En todas las imágenes coloqué un mensaje que dice 'Atención, tengan cuidado con esta página. Este departamento solo se arrienda por Booking y por mensajes directos conmigo'", explicó.

advertencia estafa alquiler reñaca chile La advertencia que dejó Pfaff en la plataforma Booking para promocionar sus alojamientos que son reales.

Esto lo hizo porque, además, los estafadores en su página oficial -pero falsa- colocaban un link hacia las muy buenas referencias que tiene Pfaff en Booking, lo que generaba mayor credibilidad.

Una mendocina ayuda a las familias estafadas

La agente inmobiliaria Valentina Funes, oriunda de Mendoza pero radicada en Chile, ayudó a varias familias a encontrar alojamiento de emergencia y estimó que el número de familias afectadas sería superior a 200.

"Empezó a llegar gente y gente desesperada. Por los que nos contactaron directamente y los que nos hemos encontrado en la calle, calculamos al menos 200 familias afectadas", afirmó.

valentina funes corredora inmobiliaria La mendocina Valentina Funes.

Funes recomendó que en caso de caer en este tipo de estafas, que también son comunes en otros países, hacer inmediatamente la denuncia ante la policía local. En este caso, la Policía de Investigaciones de Chile, y desconocer los pagos en la tarjeta en caso de poder realizarlo.

El vergonzoso descargo del estafador

Para ponerle un broche a esta historia, el estafador, quien está siendo investigado por la Policía de Investigaciones de Chile, escribió un comunicado pidiendo perdón:

“Perdón a todos, pero era necesario. Reconozco el daño, y pido perdón por ello, sé que deberé pagar en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir. No será grato para mi este inicio de año sabiendo lo que hice”, escribió.