Estafa en Reñaca: una corredora inmobiliaria mendocina fue la salvadora de varios de los afectados

Allí le advirtió que era una estafa. "'Acá se arrienda solamente uno y con suerte', le digo, así que me parece que te han estafado porque el número que él tenía tampoco se le podía llamar por teléfono".

Empezó a llegar más gente con el mismo logo

"Al rato veo que llega más gente y ya con el logo que se hizo conocido de Holiday Reñaca (los estafadores). Y empiezo a ver que eran fotos de un propietario, que existe el departamento, existe el dueño, pero no se habían estado contactando con él. Ahí lo llamo y le digo: 'Mirá, te están sacando las fotos de Booking y están estafando gente'", relató.

Rápidamente Funes comenzó a reunir a los estafados y los ayudó a encontrar otros alquileres en plena temporada alta por las vacaciones de verano. "Los pudimos ayudar con los departamentos que nos quedaban disponibles, que teníamos libres. Hay gente que la pasó muy mal porque la plata que ellos pensaban que iban a usar para comer, para comprar, terminaron pagándola en otro arriendo, lamentablemente", sumó.

Así, la mendocina se convirtió en un punto de referencia para las familias argentinas que llegaban a Viña del Mar sin reserva y sin dinero, ofreciéndoles no solo alojamiento sino también contención en medio del desamparo que vivieron en el país vecino.

También los ayudaron con otros alquileres

Cuando se quedaron sin lugares para rentar, Funes contó que igualmente ayudó a las personas que llegaban a su oficina para que pudieran alquilar en un lugar seguro, asesorándolos de la mejor manera posible porque muchos ya no tenían suficiente dinero.

"Las posibilidades de buscar arriendo se limitaban mucho. Primero por la disponibilidad que hay. Y segundo porque la gente ya hizo una inversión en el arriendo y después, obviamente, disponés de mucho menos. Y si vas a lo barato hay lugares que la verdad no son muy seguros", explicó en diálogo con Radio Nihuil.

Y continuó: "Fue estafada gente de San Luis, de Córdoba, de Santiago del Estero y de Perú. Hay gente que vino por primera vez a ver este show tan lindo que hay en Reñaca de los fuegos artificiales, que no conoce la zona. Entonces, los orientábamos para que tampoco se metieran en zonas peligrosas y que donde arrendaran fuera seguro".

De Mendoza a Chile hace 5 años

Valentina Funes contó que hace 5 años vive en Chile con su novio y que además de tener una inmobiliaria realizan diseños de interior. "La temporada está a full, sobre todo en los cambios de quincena son una locura. Pero bueno, la gente ya nos conoce y recurre a nosotros", explicó.

Los precios del alquiler en Reñaca

En Radio Nihuil también fue consultada por los precios en Chile. "Un departamento empieza en los 70.000 o 80.000 pesos chilenos, es en lo que va rondando más o menos", dijo para un alquiler de 2 o 3 personas por noche.

Dejó sus datos de contacto para quien necesite asesoramiento: Instagram a través de RH Propiedades, o los números de teléfono de su esposo, Facundo Maldonado, (+569 5621-9924) o el de ella (+569 4497-1966). Como dato, es la hermana de la actual reina de la Vendimia, Alejandrina Funes.

La megaestafa

Un hombre -o varios aún no se sabe- estafó a más de 200 familias argentinas con alojamientos en Reñaca, Chile. Aún no hay detenidos por el caso.

Entre las víctimas hay varios mendocinos que cayeron en un engaño sofisticado que incluyó página web "oficial", correo electrónico corporativo, cuenta de WhatsApp Business y perfil activo en Instagram con cientos de "me gusta".

Los estafadores operaban bajo el nombre "Holiday Reñaca" y ofrecían alquileres en el reconocido edificio residencial Holiday Park, ubicado en la calle Angamos 367.

Para dar credibilidad a la operación, enviaban links de Booking -una plataforma para reservar alojamientos- que en realidad correspondían a otro propietario legítimo con excelentes reseñas.

"En el momento en que nos dimos cuenta que todo era una estafa a nosotros nos dio vergüenza. Imaginate que yo soy abogada, te sentís muy mal y después te das cuenta que probablemente es gente que es muy buena en lo que hace", confesó Maricel Bonanno en diálogo con Diario UNO.