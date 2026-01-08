La entrega de estos aviones refleja no solo los lazos crecientes entre China y esta potencia nuclear, sino también la lógica de competitividad militar en una región donde cada ventaja tecnológica puede traducirse en influencia geopolítica.

Pakistan y China (1)

La potencia nuclear que se une con China y desafía a India con 40 aviones de caza furtivo

Según el portal especializado Galaxia Militar, Pakistán ha intensificado las negociaciones con China para obtener 40 aviones de combate stealth basados en el diseño chino Shenyang J35A o su versión de exportación. Estos jets furtivos, que cuentan con sensores avanzados y aviónica moderna. Se especula que las entregas podrían comenzar en los próximos meses, y pilotos paquistaníes ya habrían iniciado entrenamiento en China con estos modelos.