En un escenario de tensiones estratégicas que siguen marcando el corazón de Asia Meridional, una potencia nuclear está fortaleciendo su alianza con China mediante la posible adquisición 40 aviones de cazas furtivos de quinta generación, en un movimiento que podría alterar el equilibrio de poder frente a India, otro estado nuclear con gran capacidad.
La entrega de estos aviones refleja no solo los lazos crecientes entre China y esta potencia nuclear, sino también la lógica de competitividad militar en una región donde cada ventaja tecnológica puede traducirse en influencia geopolítica.
La potencia nuclear que se une con China y desafía a India con 40 aviones de caza furtivo
Según el portal especializado Galaxia Militar, Pakistán ha intensificado las negociaciones con China para obtener 40 aviones de combate stealth basados en el diseño chino Shenyang J35A o su versión de exportación. Estos jets furtivos, que cuentan con sensores avanzados y aviónica moderna. Se especula que las entregas podrían comenzar en los próximos meses, y pilotos paquistaníes ya habrían iniciado entrenamiento en China con estos modelos.
La compra de estos cazas stealth forma parte de un plan más amplio de Islamabad para cerrar la brecha de capacidades con la India, cuyo poder aéreo es tradicionalmente superior en número y variedad de plataformas. La Fuerza Aérea India ha dependido de una mezcla de aviones occidentales e indios, pero su propio programa de caza furtivo doméstico aún está en fase de desarrollo y no se espera que esté operativo hasta más adelante en esta década o incluso la próxima.
La implicancia de estos aviones de China
- los aviones stealth como el J35A ofrecen una capacidad de evadir sistemas de radar tradicionales, lo que les permite penetrar defensas antiaéreas más fácilmente y obtener superioridad aérea en escenarios de combate moderno. Esto contrasta con los aviones de generaciones anteriores, que pueden ser detectados con mayor facilidad por sistemas de alerta.
- la alianza China-Pakistán en materia militar se ve reforzada no solo con esta oferta de cazas, sino también con sistemas de defensa aérea, radares y otras tecnologías que Beijing suministra a Islamabad, consolidando un bloque estratégico frente a la influencia de India y el apoyo estadounidense a Nueva Delhi.
- al depender cada vez más de armamento chino, Pakistán profundiza su vínculo con Pekín en detrimento de posibles espacios de negociación con otros actores globales, mientras que India se ve empujada a acelerar su propio desarrollo tecnológico y alianzas para mantener su posición convencional en la región.