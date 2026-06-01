Iberte volvió a la carga contra Fecovita: reclamó una indemnización millonaria por "lucro cesante"

“El perjuicio reclamado no responde a una mera expectativa comercial frustrada, sino al daño económico concreto derivado del incumplimiento contractual de Fecovita”, sostiene Julia Villanueva, abogada de Iberte.

Fecovita Aunque superó el pedido de quiebra en la Justicia, Fecovita aún tiene varios frentes abiertos: un juicio por estafa y dos demandas millonarias por parte de Iberte Foto: UNO / Martín Pravata

Un reclamo de U$S100 millones, base de la indemnización

Las partes se escudan en la confidencialidad exigida por el tribunal, que todavía debe laudar quién le debe a quién y cuánto, en base a un reclamo inicial de Iberte de U$ 31,7 millones más intereses en concepto de capital aportado.

Ahora debe sumar la nueva demanda por lucro cesante, conectada con informes contables incorporados días atrás al juicio por estafa contra los directivos de Fecovita. Y que estiman que Iberte "dejó de ganar" unos U$S100 millones.

Todo esto, a partir de que, según consideran, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas no entregó como se había pactado 2,5 millones de litros mensuales de vino en consignación para ser exportados por Evisa. Y la bodega Resero.

Para Villanueva "la demanda es muy simple: Iberte reclama los daños económicos derivados de que Fecovita incumplió con sus obligaciones esenciales asumidas para que el negocio funcionara. No surge de hipótesis abstractas".

Los informes periciales, elaborados por el especialista en valuación financiera Daniel Garro, de Value International Group, fundamentan el valor de los fondos aportados y las proyecciones frustradas del negocio conjunto. Y estiman en esa suma la "posición neta" de la compañía.

Fecovita, a la expectativa

Según Garro, "la metodología de valuación es utilizada por muchas empresas del mundo como Coca Cola o Amazon. Y sus conclusiones poseen la mayor certeza que hoy la ciencia económica nos permite tener".

El análisis de Garro incluso sostiene que, al consolidar patrimonio y flujos, Iberte puede reclamar entre U$S111 millones y U$S115 millones. "La presentación convalida la situación deudora de Fecovita", insisten desde la compañía extranjera.

Desde Fecovita, en tanto, se aferran al proceso inicial y esperan por el laudo del Tribunal de la Bolsa. El argumento es que la nueva demanda interpuesta por Iberte en el fuero administrativo-comercial no tiene sustento.

Y si bien Fecovita viene de ganar el último round en la Justicia por el pedido de quiebra, Iberte mantiene al menos 3 frentes abiertos en el plano administrativo-comercial.

Según el abogado Juan Pablo Pérez Diez "por un lado Iberte mantiene un reclamo por la opción de venta, Evisa por el saldo de productos que Fecovita nunca entregó, y ahora la nueva demanda por lucro cesante, el perjuicio ocasionado a Iberte".