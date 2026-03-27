El conflicto judicial que enfrenta a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) con la firma extranjera Iberte sumó en las últimas horas un capítulo de inusitada tensión institucional. Directivos de la cooperativa mendocina, actualmente imputados por presunta estafa y presentación de balances falsos, iniciaron acciones legales contra el abogado querellante, Carlos Aguinaga, en un movimiento que desde la contraparte califican como un intento de amedrentamiento.
Escándalo en Fecovita: la defensa de Iberte denuncia que los directivos buscan trabar el juicio por estafa
En medio del millonario conflicto con Iberte, los ejecutivos imputados de la cooperativa iniciaron acciones legales contra el letrado Carlos Aguinaga por "daños y perjuicios". La defensa denuncia un claro caso de hostigamiento y entorpecimiento de la justicia
El accionar de Fecovita se materializó en una citación a una audiencia de mediación por supuestos "daños y perjuicios", argumentando que el letrado incurrió en un "exceso en el ejercicio de la libertad de expresión" a través de sus declaraciones a los medios sobre la causa penal en curso. Sin embargo, la audiencia de conciliación celebrada este viernes a la mañana fracasó rápidamente, dejando al descubierto lo que la querella considera graves falencias y contradicciones en la ofensiva legal.
Según consta en un duro escrito presentado ante la Fiscalía de Delitos Económicos, los abogados de Iberte advierten que la maniobra de Fecovita "configura un claro supuesto de entorpecimiento probatorio y obstrucción a la justicia". El objetivo real, sostienen, sería "condicionar, disciplinar o desalentar la actuación del letrado querellante".
"Los imputados han cometido un acto insólito: atacar al abogado de la parte querellante que interviene en la investigación de los hechos que se les atribuyen", señaló el abogado Santiago Pontis Day, quien además denunció un patrón de comportamiento por parte de Fecovita que incluye el "ocultamiento sistemático de documentación" y "amenazas de acciones legales".
Las irregularidades del poder y la falta de argumentos
El fracaso de la audiencia de esta mañana expuso detalles que complican la postura de Fecovita. En primer lugar, la representación legal de la cooperativa no logró fundamentar un criterio objetivo para cuantificar el supuesto daño económico y reputacional generado por las declaraciones de Aguinaga.
A esto se suma una llamativa superposición de roles que fue denunciada penalmente: el poder notarial utilizado para accionar contra Aguinaga fue otorgado y firmado por los propios imputados en la causa por estafa, entre ellos Eduardo Sancho, Rubén Panella y Jorge Irañeta.
Para la querella, esto evidencia cómo "quienes se presentan como voceros institucionales de Fecovita son, a la vez, los imputados en esta investigación", utilizando presuntamente a la cooperativa como "pantalla para encubrir responsabilidades individuales".
El origen de este desgaste judicial se remonta a 2021, cuando Iberte y Fecovita conformaron la sociedad EVISA. Mientras Iberte aportó más de 31 millones de dólares, la Fiscalía investiga si los directivos de Fecovita montaron una escena para apropiarse del dinero sin cumplir con sus contraprestaciones, como la transferencia de la Bodega Resero, falseando posteriormente sus balances contables. Con las causas de 2021, 2022 y 2023 ya elevadas a juicio, la disputa parece haber abandonado los estrados civiles para convertirse en una guerra de desgaste personal.