Escándalo en Fecovita: la defensa de Iberte denuncia que los directivos buscan trabar el juicio por estafa

Ruben Panella-Fecovita Rubén Panella, el titular de Fecovita. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"Los imputados han cometido un acto insólito: atacar al abogado de la parte querellante que interviene en la investigación de los hechos que se les atribuyen", señaló el abogado Santiago Pontis Day, quien además denunció un patrón de comportamiento por parte de Fecovita que incluye el "ocultamiento sistemático de documentación" y "amenazas de acciones legales".

Las irregularidades del poder y la falta de argumentos

El fracaso de la audiencia de esta mañana expuso detalles que complican la postura de Fecovita. En primer lugar, la representación legal de la cooperativa no logró fundamentar un criterio objetivo para cuantificar el supuesto daño económico y reputacional generado por las declaraciones de Aguinaga.

A esto se suma una llamativa superposición de roles que fue denunciada penalmente: el poder notarial utilizado para accionar contra Aguinaga fue otorgado y firmado por los propios imputados en la causa por estafa, entre ellos Eduardo Sancho, Rubén Panella y Jorge Irañeta.

Para la querella, esto evidencia cómo "quienes se presentan como voceros institucionales de Fecovita son, a la vez, los imputados en esta investigación", utilizando presuntamente a la cooperativa como "pantalla para encubrir responsabilidades individuales".

El origen de este desgaste judicial se remonta a 2021, cuando Iberte y Fecovita conformaron la sociedad EVISA. Mientras Iberte aportó más de 31 millones de dólares, la Fiscalía investiga si los directivos de Fecovita montaron una escena para apropiarse del dinero sin cumplir con sus contraprestaciones, como la transferencia de la Bodega Resero, falseando posteriormente sus balances contables. Con las causas de 2021, 2022 y 2023 ya elevadas a juicio, la disputa parece haber abandonado los estrados civiles para convertirse en una guerra de desgaste personal.