Con el dólar oficial estable y el mayorista y blue en caída, el BCRA hizo la mayor compra de divisas del año

dolar argentina El BCRA aprovechó la caída del dólar mayorista para concretar la mayor compra de divisas en lo que va del año

Las opciones bursátiles no fueron la excepción a la caída de las cotizaciones en general. El dólar MEP finalizó a $1.430,36 en promedio, con una merma de 0,15%, la mitad de lo que fue en proporción el descenso del dólar CCL (Contado con Liquidación) llegó a $1.485,70.

Finalmente, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y plataformas extranjeras, se posicionó como la variante más costosa. De hecho, al igual que el dólar oficial, se mantuvo sin variaciones y tocó los $1.857,98.

Con un dólar más barato, cuánto compró el BCRA

Con otra compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el BCRA llegó a las 91 ruedas consecutivas y anotó la cuarta mayor compra bajo el gobierno de Javier Milei. Y la más grande en lo que va del 2026.

La autoridad monetaria consiguió U$S28 millones en el mercado mayorista.

Esta compra quedó como la cuarta con mayor volumen desde que La Libertad Avanza llegó al poder: la primera fue el 4 de abril de 2024 (U$S468 millones), seguida por el 10 de abril de 2024 (U$S4.577 millones) y el 22 de diciembre de 2023 (U$S333 millones).

Así, el BCRA consiguió U$S8706 millones desde que puso en marcha la "fase 4" del programa monetario. Esto representa el 87% de la meta pactada para 2026, entre U$S10.000 millones y U$S17.000 millones.