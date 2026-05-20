El mercado cambiario cerró este martes 20 de mayo con la mayoría de las cotizaciones en caída, como el dólar blue y el mayorista, salvo el dólar oficial que se mantuvo por tercer día consecutivo en $1.420. En ese contexto, el Banco Central (BCRA) concretó la mayor compra de divisas del año y la cuarta más grande durante el gobierno de Javier Milei.
Con el dólar oficial estable y el mayorista y blue en caída, el BCRA hizo la mayor compra de divisas del año
El dólar oficial volvió a cerrar a $1.420 y el dólar blue bajó hasta los $1.430. El BCRA aprovechó la caída del dólar mayorista para comprar U$S328 millones
Las miradas estuvieron puestas tanto en los segmentos financieros regulados como en el sector informal. El dólar blue, que venía de una suba de $15 en la víspera, perdió $5 para llegar a $1.430, con lo que la brecha con el oficial se redujo.
El dólar mayorista, donde operan las grandes entidades comerciales e industriales, operó a la baja en $1.397. Una variación marginal que refleja el estricto control de liquidez que mantiene la entidad bancaria central.
Las opciones bursátiles no fueron la excepción a la caída de las cotizaciones en general. El dólar MEP finalizó a $1.430,36 en promedio, con una merma de 0,15%, la mitad de lo que fue en proporción el descenso del dólar CCL (Contado con Liquidación) llegó a $1.485,70.
Finalmente, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y plataformas extranjeras, se posicionó como la variante más costosa. De hecho, al igual que el dólar oficial, se mantuvo sin variaciones y tocó los $1.857,98.
Con un dólar más barato, cuánto compró el BCRA
Con otra compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el BCRA llegó a las 91 ruedas consecutivas y anotó la cuarta mayor compra bajo el gobierno de Javier Milei. Y la más grande en lo que va del 2026.
La autoridad monetaria consiguió U$S28 millones en el mercado mayorista.
Esta compra quedó como la cuarta con mayor volumen desde que La Libertad Avanza llegó al poder: la primera fue el 4 de abril de 2024 (U$S468 millones), seguida por el 10 de abril de 2024 (U$S4.577 millones) y el 22 de diciembre de 2023 (U$S333 millones).
Así, el BCRA consiguió U$S8706 millones desde que puso en marcha la "fase 4" del programa monetario. Esto representa el 87% de la meta pactada para 2026, entre U$S10.000 millones y U$S17.000 millones.