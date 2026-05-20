Precio del dólar en vivo: a cuánto cotiza este miércoles 20 de mayo

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál es el precio del dólar este miércoles 20 de mayo, luego de una jornada de martes en el que la moneda norteamericana se mostró con poco movimiento.
En las últimas semanas, salvo una vez que el dólar tocó los $1.440, el precio de la moneda norteamericana se ha mostrado estable entre valores que van desde los $1.405 hasta los $1.425.
De hecho, en los primeros días de esta semana esa tendencia se ha mantenido y esto ha sido clave para que los bancos comunicaran al Banco Central cuál es el precio del dólar este miércoles 20 de mayo.
A cuánto se vende el dólar este miércoles 20 de mayo
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrece cada banco este miércoles 20 de mayo:
- Banco Nación: $1.420
- Banco Galicia: $1.415
- Banco ICBC: $1.415
- Banco BBVA: $1.420
- Banco Supervielle: $1.426
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.420
- Banco Patagonia: $1.420
- Banco Hipotecario: $1.420
- Banco Santander: $1.420
- Brubank: $1.410
- Banco Credicoop: $1.420
- Banco Macro: $1.425
- Banco Piano: $1.410
- Banco de Comercio: $1.420
Plazos fijos en dólares: cuánto pagan los bancos este 20 de mayo
Entre las opciones más elegidas por los ahorristas en dólares a la hora de invertir se encuentra el plazo fijo en dólares. Esta operación es una de las más populares en cada banco, debido a su facilidad y bajo riesgo.
Estas son las tasas de interés que maneja cada banco para plazos fijos en dólares a 30 días:
- Banco Nación (BNA) 2,00%
- Banco Provincia 1,50%
- BBVA Argentina 1,35%
- Banco Ciudad 0,10%
- Santander Argentina 0,05%
- Banco Galicia 1,255%
- Banco Macro 1,75%
- ICBC Argentina 0,05%
- Banco Hipotecario 1,25%
- Banco Credicoop 0,05%