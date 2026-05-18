Tras otra suba, el dólar blue empardó al dólar oficial en $1.420

Más allá de la estabilidad del oficial y el alza en la mayoría de los precios, las únicas excepciones fueron el dólar CCL y el dólar tarjeta, con leves caídas de hasta 0,30%.

dolar argentina El BCRA volvió a aprovechar la paz cambiaria para comprar reservas y seguir con un stock arriba de los U$S 46.000 millones

Qué pasó con el dólar mayorista y las reservas del Banco Central

En el ámbito bursátil, el dólar MEP o bolsa también presionó al alza. Los tableros financieros reflejaron los $1.429,33 en promedio para la venta.

En sentido inverso, el dólar Contado con Liquidación (CCL) mostró un retroceso. El indicador utilizado para girar divisas al exterior interrumpió su racha alcista previa y se ubicó en torno a los $1.484,70.

A su vez, el dólar mayorista tocó los $1.397 en promedio, dentro de las bandas cambiarias de flotación. Eso motivó que el Banco Central volviera a comprar divisas para absorber la liquidación del agro y engrosar sus reservas.

Durante este lunes el BCRA adquirió U$S152 millones y encadenó 89 ruedas consecutivas con saldo comprador neto positivo para acumular U$S 8.234 millones. Y un stock de reservas que sigue arriba de los 46.000 millones.