Tras otra suba, el dólar blue empardó al dólar oficial en $1.420

El último lunes hábil de mayo cerró con otra tendencia alcista en la mayoría de las cotizaciones del dólar, salvo el oficial, que se mantuvo en $1.420 en el Banco Nación. Y con un dólar blue que tras una suba de $5 para cerrar al mismo valor.
Se trata de la tercera rueda en lo que va del año en la que el dólar oficial y el blue coinciden en cerrar a igual cotización. Y ocurrió a la inversa de la rueda del viernes, cuando el dólar blue se mantuvo estable y subió el oficial.
Sin embargo, en algunos bancos la divisa oficial cerró incluso un poco más abajo (ICBC e Hipotecario, $1.415), y también más arriba (Supervielle, a $1.439 para la venta).
Más allá de la estabilidad del oficial y el alza en la mayoría de los precios, las únicas excepciones fueron el dólar CCL y el dólar tarjeta, con leves caídas de hasta 0,30%.
Qué pasó con el dólar mayorista y las reservas del Banco Central
En el ámbito bursátil, el dólar MEP o bolsa también presionó al alza. Los tableros financieros reflejaron los $1.429,33 en promedio para la venta.
En sentido inverso, el dólar Contado con Liquidación (CCL) mostró un retroceso. El indicador utilizado para girar divisas al exterior interrumpió su racha alcista previa y se ubicó en torno a los $1.484,70.
A su vez, el dólar mayorista tocó los $1.397 en promedio, dentro de las bandas cambiarias de flotación. Eso motivó que el Banco Central volviera a comprar divisas para absorber la liquidación del agro y engrosar sus reservas.
Durante este lunes el BCRA adquirió U$S152 millones y encadenó 89 ruedas consecutivas con saldo comprador neto positivo para acumular U$S 8.234 millones. Y un stock de reservas que sigue arriba de los 46.000 millones.