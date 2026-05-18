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Tras otra suba, el dólar blue empardó al dólar oficial en $1.420

En otra rueda de paz cambiaria, el BCRA volvió a comprar U$S 152 millones para sus reservas. Qué pasó con el dólar CCL y el resto de las cotizaciones

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores
Con un dólar mayorista por debajo de los $1.400, el blue volvió a subir para empardar al dólar oficial 

Con un dólar mayorista por debajo de los $1.400, el blue volvió a subir para empardar al dólar oficial 

El último lunes hábil de mayo cerró con otra tendencia alcista en la mayoría de las cotizaciones del dólar, salvo el oficial, que se mantuvo en $1.420 en el Banco Nación. Y con un dólar blue que tras una suba de $5 para cerrar al mismo valor.

Se trata de la tercera rueda en lo que va del año en la que el dólar oficial y el blue coinciden en cerrar a igual cotización. Y ocurrió a la inversa de la rueda del viernes, cuando el dólar blue se mantuvo estable y subió el oficial.

Sin embargo, en algunos bancos la divisa oficial cerró incluso un poco más abajo (ICBC e Hipotecario, $1.415), y también más arriba (Supervielle, a $1.439 para la venta).

Más allá de la estabilidad del oficial y el alza en la mayoría de los precios, las únicas excepciones fueron el dólar CCL y el dólar tarjeta, con leves caídas de hasta 0,30%.

dolar argentina
El BCRA volvió a aprovechar la paz cambiaria para comprar reservas y seguir con un stock arriba de los U$S 46.000 millones

El BCRA volvió a aprovechar la paz cambiaria para comprar reservas y seguir con un stock arriba de los U$S 46.000 millones

Qué pasó con el dólar mayorista y las reservas del Banco Central

En el ámbito bursátil, el dólar MEP o bolsa también presionó al alza. Los tableros financieros reflejaron los $1.429,33 en promedio para la venta.

En sentido inverso, el dólar Contado con Liquidación (CCL) mostró un retroceso. El indicador utilizado para girar divisas al exterior interrumpió su racha alcista previa y se ubicó en torno a los $1.484,70.

A su vez, el dólar mayorista tocó los $1.397 en promedio, dentro de las bandas cambiarias de flotación. Eso motivó que el Banco Central volviera a comprar divisas para absorber la liquidación del agro y engrosar sus reservas.

Durante este lunes el BCRA adquirió U$S152 millones y encadenó 89 ruedas consecutivas con saldo comprador neto positivo para acumular U$S 8.234 millones. Y un stock de reservas que sigue arriba de los 46.000 millones.

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