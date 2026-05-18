Seis de los 7 integrantes de la banda de Walter Bento presentaron recursos para revertir las condenas

walter bento juicio sentencia Walter Bento fue condenado a una pena de 18 años de prisión. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Los abogados y el comisario

Dentro de los condenados como eslabones debajo de Walter Bento en la asociación ilícita se encuentran los abogados Leopoldo Martín Ríos (65) -5 años de cárcel-, Alejandro Matías Aramayo (46) -4 años y 6 meses de pena- y el ex comisario de la Policía de Mendoza Gabriel Moncho Moschetti (49) -3 años y 6 meses-.

Este trío de acusados se encuentra representado por los abogados Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales, quienes presentaron el recurso de casación buscando que se anule la sentencia. En primer término, apuntaron contra cuestiones técnicas procesales que se habrían dado a lo largo del debate.

También consideraron que "nunca existió una asociación ilícita", cuestionaron la validez de los acuerdos de arrepentido que realizaron los 2 abogados en un comienzo de la investigación y también atacaron una prueba clave: la pericia que se realizó sobre el teléfono celular del narcotraficante Walter Bardinella Donoso (46) en la que se hallaron conversaciones que hacían referencia al cobro de coimas en Mendoza.

También hicieron presentaciones similares la defensora oficial Gema Guillén por la defensa de Luciano Ortego (46), condenado a 8 años y medio de cárcel, y los abogados Juan Day y Francisco Diez por su colega Jaime Andrés Alba (53), quien recibió una pena de 7 años.

El otro letrado declarado miembro de la banda criminal de Walter Bento es Luis Francisco Chato Álvarez (42), quien recibió una pena de 5 años. Sus representantes legales consideraron que el fallo "es un relato ajeno a la realidad y a las pruebas del expediente. Se asume como base de condena testimonios sistemáticamente contaminados y se rechaza la nulidad mediante argumentos que no superan el test de razonabilidad".

Alba, Chato Álvarez y Ortego Walter Bento.jpg Chato Álvarez, Alba y Ortego, continuarán detenidos.

El narcotraficante que no apeló

El otro integrante de la asociación criminal es Walter Bardinella Donoso, quien recibió beneficios propios por parte de Walter Bento ya que estaba siendo investigado por narcotráfico pero también operó para gestionar otros casos de coimas en Mendoza. Este hombre fue condenado a 4 años de cárcel.

Su abogado Juan Villegas no presentó ningún recurso de casación ya que por el tiempo que lleva detenido se encuentra en condiciones de acceder a algún tipo de beneficio para salir de la cárcel transitoriamente. Le conviene que la sentencia en su contra quede firme para poder solicitarlo.

Cómo sigue la causa contra Walter Bento

Ya presentados los recursos de casación por parte de Walter Bento, los integrantes de su banda criminal y algunos de los pagadores de las coimas en Mendoza, el megaexpediente seguirá en manos del Tribunal que dictó la sentencia el 6 de febrero pasado. Está previsto que la Fiscalía Federal también presente su apelación a ciertos puntos del fallo en el que quedaron disconformes.

Luego de eso, las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira definirán si los recursos cumplen los requisitos legales para ser admitidos. En ese caso, la decisión quedará en manos de la Cámara Federal de Casación, que es el máximo Tribunal de Justicia Penal del país antes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Estos pasos son clave, ya que varios de los condenados -entre ellos la esposa y un hijo de Walter Bento- mantienen su libertad hasta que la sentencia quede firme. Si eso ocurre, pasarán a cumplir la pena en la penitenciaría.