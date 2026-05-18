Aumentaron las quiebras de personas complicadas por créditos y deudas en Mendoza

Tarjeta crédito Las familias mendocinas acuden cada vez más a la Justicia para poder hacer frente a sus deudas. El fenómeno creció en el último año.

El fenómeno expone un cambio profundo: mientras históricamente las quiebras estaban asociadas a empresas o comercios, ahora son cada vez más las personas comunes las que terminan judicializando sus deudas para intentar sobrevivir financieramente.

Qué implica una quiebra personal

La quiebra personal es un procedimiento judicial que se activa cuando un particular ya no puede afrontar sus obligaciones económicas y sus bienes no alcanzan para cubrir las deudas.

En esos casos, la Justicia interviene para ordenar la situación patrimonial, establecer mecanismos de pago y definir cómo responder frente a los acreedores.

Aunque muchas personas asocian la quiebra con grandes empresas, hoy el fenómeno atraviesa a trabajadores, jubilados, comerciantes y familias que quedaron atrapadas entre cuotas, intereses y gastos básicos.

Pronostico del tiempo en Mendoza - otoño - fresco y nublado - centro mendocino - Ciudad de Mendoza Los especialistas aconsejan la educación financiera como una herramienta útil para aplicar antes de tomar decisiones sobre compras y consumos (imagen ilustrativa). Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Tarjetas, préstamos y billeteras virtuales

Especialistas advierten que gran parte de los casos están vinculados al uso intensivo de tarjetas de crédito, refinanciaciones, préstamos personales y financiamiento digital.

Muchas familias comenzaron pagando el mínimo de la tarjeta, luego tomaron créditos para cubrir gastos cotidianos y finalmente entraron en una cadena de endeudamiento difícil de frenar. En un contexto de tasas elevadas y pérdida del poder adquisitivo, las deudas dejaron de “licuarse” como ocurría en otros períodos inflacionarios.

El crecimiento de las quiebras personales contrasta incluso con la caída de las empresariales. Mientras las presentaciones de consumidores se dispararon, las quiebras de empresas bajaron de 14 casos en 2024 a apenas 6 en 2025.

Poder Judicial de Mendoza (6).jpg La crisis económica impacta en la Justicia. Declararse en quiebra es una modalidad cada vez más frecuente en Mendoza. Foto: Tribunales Provinciales. Foto: Fernando Martínez/ Diario UNO

En total, Mendoza pasó de 413 procesos de quiebra en 2024 a 708 durante 2025, impulsados casi exclusivamente por particulares.

También crecieron los concursos preventivos de consumidores (la instancia previa que busca acuerdos de pago antes de llegar a la quiebra), que pasaron de 103 expedientes en 2024 a 197 en 2025.

Alerta en Defensa del Consumidor

La directora de Defensa del Consumidor de Mendoza, Mónica Nofal, reconoció que existe preocupación por el crecimiento del sobreendeudamiento familiar tanto en la provincia como a nivel nacional.

“Estamos siguiendo muy de cerca esta problemática. Muchas veces hay que intentar llegar a acuerdos con los acreedores antes de caer en una quiebra, porque la bancarrota deja consecuencias durante años y dificulta el acceso al crédito”, explicó.

Nofal junto a representantes de los deptos.jpeg Mónica Nofal, directora de Defensa del Consumidor, en una reunión con autoridades provinciales. Imagen de archivo.

La funcionaria señaló además que muchas personas toman financiamiento sin conocer en profundidad las tasas y condiciones de pago.

“Comprar con tarjeta es usar dinero prestado y caro. Muchas veces no se leen los contratos ni los intereses reales”, advirtió.

Según indicó, el mismo fenómeno ocurre con las billeteras virtuales que ofrecen préstamos instantáneos de rápida aprobación, pero con costos financieros elevados.

Nofal también desmintió una creencia frecuente entre algunos usuarios: eliminar una aplicación financiera no extingue la deuda contraída.

“La deuda sigue existiendo porque la persona aceptó las condiciones del préstamo y sus datos quedan registrados para eventuales reclamos”, aclaró.

El riesgo de pagar solo el mínimo

Desde Defensa del Consumidor recomiendan llevar un control detallado de los gastos del hogar y prestar especial atención al uso de tarjetas y créditos en cuotas.

“Muchas personas terminan pagando solo el mínimo y eso genera una bola de nieve. Se cubren intereses, pero la deuda sigue creciendo y cada vez cuesta más salir”, sostuvo Nofal.

En Mendoza, los números muestran que el sobreendeudamiento dejó de ser un problema aislado. La fuerte suba de las quiebras personales refleja el deterioro financiero de cientos de hogares que, frente a ingresos cada vez más ajustados y crédito más caro, terminan recurriendo a la Justicia como última salida.