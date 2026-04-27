Seis de cada 10 hogares tienen deudas y la morosidad en billeteras virtuales se dispara

deudas-expensas El encarecimiento de las tasas de interés en el último tramo del año pasado y un cambio en el uso del crédito.

Una deuda que equivale a 3,5 sueldos

El panorama general no es más alentador. Según un relevamiento de la consultora Focus Market, el stock de deuda bancaria por hogar promedia los $5,7 millones. Si se mide en términos de ingresos, esta cifra representa 3,46 salarios promedio (RIPTE), una suba fenomenal comparado con 2023, cuando la deuda representaba solo 1,43 salarios.

"La deuda pasó de ser un problema silencioso a una carga que condiciona el consumo presente y futuro", señalan los analistas. El informe destaca que, aunque el crédito al sector privado creció hasta alcanzar el 13,6% del PBI, este crecimiento vino acompañado de un deterioro en la capacidad de pago. La irregularidad total del sistema se cuadruplicó en 12 meses, pasando del 2,7% al 10,6%.

Deudas: los segmentos más críticos

El estudio detalla que la morosidad no afecta a todos por igual:

Préstamos personales: la irregularidad trepó al 13,2% .

Tarjetas de crédito: la mora alcanzó el 11% .

Otros préstamos (informales/menores): casi un tercio de la cartera ( 31,9% ) está en situación de impago.

Créditos hipotecarios: se mantienen como el segmento más sano, con solo un 1% de morosidad, debido al riesgo de perder la vivienda.

Deudas endeudamiento

El debate en el Congreso por el endeudamiento

Ante este escenario de "sobreendeudamiento familiar", en el Congreso de la Nación ya se analizan unos 18 proyectos de ley que proponen esquemas de moratoria y salvataje. Las iniciativas buscan suspender embargos, congelar intereses punitorios y evitar que las familias caigan en una muerte civil financiera que les impida reinsertarse en el sistema formal.

Mientras tanto, la baja de tasas de interés aparece como la única esperanza en el corto plazo para aliviar la carga de los servicios de deuda, aunque los expertos advierten que sin una recuperación real del salario, cualquier alivio será solo temporal.