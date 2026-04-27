Seis de cada 10 hogares tienen deudas y la morosidad en billeteras virtuales se dispara

La economía de los hogares argentinos atraviesa un momento crítico. Según datos cruzados de consultoras privadas y entidades financieras internacionales, el endeudamiento de las familias dejó de ser una herramienta de crecimiento para convertirse en un mecanismo de supervivencia. Hoy, el 60% de los hogares del país registra algún tipo de deuda, acumulando un rojo total que supera los $39 billones.
Uno de los datos más alarmantes proviene de un informe del JP Morgan, que puso la lupa sobre Mercado Libre/Mercado Pago. La morosidad a más de 90 días en los créditos otorgados por la fintech en Argentina experimentó un salto drástico: pasó de apenas un 1,8% en diciembre de 2024 a casi un 9% al cierre de 2025.
Este fenómeno se explica por dos factores clave: el encarecimiento de las tasas de interés en el último tramo del año pasado y un cambio en el uso del crédito. Lo que antes se utilizaba para consumos puntuales o inversión, hoy se destina a cubrir baches de liquidez diaria. Actualmente, unos 6,3 millones de argentinos poseen líneas activas con la plataforma, con un promedio de 3,3 préstamos por cliente.
Una deuda que equivale a 3,5 sueldos
El panorama general no es más alentador. Según un relevamiento de la consultora Focus Market, el stock de deuda bancaria por hogar promedia los $5,7 millones. Si se mide en términos de ingresos, esta cifra representa 3,46 salarios promedio (RIPTE), una suba fenomenal comparado con 2023, cuando la deuda representaba solo 1,43 salarios.
"La deuda pasó de ser un problema silencioso a una carga que condiciona el consumo presente y futuro", señalan los analistas. El informe destaca que, aunque el crédito al sector privado creció hasta alcanzar el 13,6% del PBI, este crecimiento vino acompañado de un deterioro en la capacidad de pago. La irregularidad total del sistema se cuadruplicó en 12 meses, pasando del 2,7% al 10,6%.
Deudas: los segmentos más críticos
El estudio detalla que la morosidad no afecta a todos por igual:
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Préstamos personales: la irregularidad trepó al 13,2%.
Tarjetas de crédito: la mora alcanzó el 11%.
Otros préstamos (informales/menores): casi un tercio de la cartera (31,9%) está en situación de impago.
Créditos hipotecarios: se mantienen como el segmento más sano, con solo un 1% de morosidad, debido al riesgo de perder la vivienda.
El debate en el Congreso por el endeudamiento
Ante este escenario de "sobreendeudamiento familiar", en el Congreso de la Nación ya se analizan unos 18 proyectos de ley que proponen esquemas de moratoria y salvataje. Las iniciativas buscan suspender embargos, congelar intereses punitorios y evitar que las familias caigan en una muerte civil financiera que les impida reinsertarse en el sistema formal.
Mientras tanto, la baja de tasas de interés aparece como la única esperanza en el corto plazo para aliviar la carga de los servicios de deuda, aunque los expertos advierten que sin una recuperación real del salario, cualquier alivio será solo temporal.