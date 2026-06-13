El frío polar se intensifica en Mendoza: domingo y lunes con heladas y temperaturas bajo cero

Las condiciones podrían complicar la circulación en los principales pasos internacionales y rutas de montaña debido a la reducción de visibilidad, la presencia de hielo y la acumulación de nieve sobre la calzada.

Heladas intensas en todo el territorio provincial

Más allá de la nieve en la cordillera, el dato que más impactará en Mendoza será el fuerte descenso térmico previsto para domingo y lunes.

La llegada de aire seco y muy frío favorecerá la ocurrencia de heladas generalizadas en zonas rurales y también en sectores urbanos. Las temperaturas mínimas podrían ubicarse cerca de los 0 grados e incluso por debajo en departamentos del Valle de Uco, el sur provincial y áreas agrícolas del Gran Mendoza.

El lunes feriado, las condiciones invernales continuarán dominando la provincia. Aunque el sol ayudará a moderar la sensación térmica durante la tarde, las mañanas seguirán siendo muy frías y con riesgo de heladas.

Frío Polar en Mendoza, clima. Pronóstico (13).jpeg Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Un cambio que alcanza a todo el país

El avance del frente polar pondrá fin a un prolongado período dominado por humedad, nubosidad y nieblas en buena parte de Argentina. Mientras la Patagonia registró temperaturas de hasta 10 grados bajo cero y fuertes nevadas durante los últimos días, la masa de aire frío avanzará ahora hacia el centro y norte del país.

Según los pronósticos, el domingo será una de las jornadas más frías del año en varias provincias, con registros bajo cero en amplias zonas de la Región Pampeana, Cuyo y sectores cordilleranos del norte argentino.

En Mendoza, el fenómeno dejará una postal plenamente invernal: nieve en alta montaña, aire seco, cielos despejados y varias jornadas consecutivas de temperaturas muy bajas, consolidando el inicio de una de las irrupciones polares más importantes de este 2026.