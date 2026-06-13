La llegada de una masa de frío polar de origen antártico provocará un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país, pero Mendoza será una de las provincias donde el fenómeno se hará sentir con mayor intensidad. Nevadas en la cordillera, alertas meteorológicas y heladas generalizadas marcarán el fin de semana largo.
El frío polar se intensifica en Mendoza: domingo y lunes con heladas y temperaturas bajo cero
El fin de semana largo transcurrirá con heladas y mucho frío polar en Mendoza. Para este domingo se espera una mínima de 4°C y el lunes 6°C
Después de varias semanas con condiciones relativamente estables, un poderoso frente frío comenzó a avanzar desde la Patagonia hacia el centro y norte argentino, generando un cambio drástico en el tiempo. En Mendoza, el impacto ya comenzó a sentirse en la alta montaña y se extenderá progresivamente hacia el resto del territorio provincial.
Nevadas y alerta en la cordillera mendocina
El ingreso del sistema frontal dejó intensas nevadas en distintos sectores de la cordillera argentina y este sábado el foco se trasladó hacia Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para buena parte de la alta montaña mendocina, donde se esperan acumulaciones de nieve de hasta 30 centímetros, especialmente en los sectores más elevados.
Las condiciones podrían complicar la circulación en los principales pasos internacionales y rutas de montaña debido a la reducción de visibilidad, la presencia de hielo y la acumulación de nieve sobre la calzada.
Heladas intensas en todo el territorio provincial
Más allá de la nieve en la cordillera, el dato que más impactará en Mendoza será el fuerte descenso térmico previsto para domingo y lunes.
La llegada de aire seco y muy frío favorecerá la ocurrencia de heladas generalizadas en zonas rurales y también en sectores urbanos. Las temperaturas mínimas podrían ubicarse cerca de los 0 grados e incluso por debajo en departamentos del Valle de Uco, el sur provincial y áreas agrícolas del Gran Mendoza.
El lunes feriado, las condiciones invernales continuarán dominando la provincia. Aunque el sol ayudará a moderar la sensación térmica durante la tarde, las mañanas seguirán siendo muy frías y con riesgo de heladas.
Un cambio que alcanza a todo el país
El avance del frente polar pondrá fin a un prolongado período dominado por humedad, nubosidad y nieblas en buena parte de Argentina. Mientras la Patagonia registró temperaturas de hasta 10 grados bajo cero y fuertes nevadas durante los últimos días, la masa de aire frío avanzará ahora hacia el centro y norte del país.
Según los pronósticos, el domingo será una de las jornadas más frías del año en varias provincias, con registros bajo cero en amplias zonas de la Región Pampeana, Cuyo y sectores cordilleranos del norte argentino.
En Mendoza, el fenómeno dejará una postal plenamente invernal: nieve en alta montaña, aire seco, cielos despejados y varias jornadas consecutivas de temperaturas muy bajas, consolidando el inicio de una de las irrupciones polares más importantes de este 2026.