Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este miércoles 29 de julio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: desde las 8:00 de este miércoles se verá afectado el servicio y algunas zonas se quedarán sin agua
ABSA informó un corte de agua para este miércoles por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Este miércoles un corte de agua deja sin servicio una importante zona
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se llevarán a cabo tareas de mantenimiento sobre las instalaciones en General Villegas. Los trabajos se desarrollarán entre las 8.00 y las 13.00, y se requerirá la afectación del suministro de agua durante ese período.
Además, se harán trabajos sin rango horario sobre calle Juan Molina en su intersección con Tucumán y con Castelli. En este caso, la afectación del suministro será en el cuadrante de las calles: Charlone, Paraguay, Vieytes y Sixto Laspiur. Los trabajos continuarán hasta el día jueves.
Qué hacer ante una falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA anunció trabajos programados que afectarán el servicio en varias zonas de Buenos Aires este miércoles.
- Zona General Villegas: El suministro se verá interrumpido entre las 8:00 y las 13:00 por mantenimiento.
- Recomendaciones: Se aconseja almacenar agua y priorizar su uso para higiene y consumo básico ante posibles cortes.