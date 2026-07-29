Corte de agua: desde las 8:00 de este miércoles se verá afectado el servicio y algunas zonas se quedarán sin agua

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Este miércoles un corte de agua deja sin servicio una importante zona

Hoy hay cortes de agua en Bahía Blanca y General Villegas.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se llevarán a cabo tareas de mantenimiento sobre las instalaciones en General Villegas. Los trabajos se desarrollarán entre las 8.00 y las 13.00, y se requerirá la afectación del suministro de agua durante ese período.