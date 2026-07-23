Nuevo corte de agua para este jueves deja sin servicio una localidad por tiempo indeterminado

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

En Bahía Blanca hay trabajos programados para este jueves.

Este jueves un corte de agua deja sin servicio una importante zona

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se llevarán a cabo intervenciones en la red de agua en dos puntos de la ciudad, como parte de las obras de recambio de cañerías que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.