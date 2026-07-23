Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este jueves 23 de julio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Nuevo corte de agua para este jueves deja sin servicio una localidad por tiempo indeterminado
ABSA informó un corte de agua para este jueves por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Este jueves un corte de agua deja sin servicio una importante zona
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se llevarán a cabo intervenciones en la red de agua en dos puntos de la ciudad, como parte de las obras de recambio de cañerías que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.
Las tareas se centrarán en 25 de Mayo e Italia, Darregueira y Undiano, y en Thompson y Undiano. En este caso será afectado el servicio de agua en el área comprendida por las calles Thompson, Undiano, Donado e Italia. La empresa no avisó del rango horario en el que se hará el corte, pero el servicio se restablecerá a medida que los arreglos terminen.
Qué hacer ante una falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.