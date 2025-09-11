agua
AySam realiza un mantenimiento constante de las redes de distribución y recolección
Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.
Zonas y horarios afectados
Aguas mendocinas y saneamiento realizará un corte de agua debido a una rotura de caño maestro. Se ha interrumpido el normal abastecimiento de agua potable.
Todo el Gran Mendoza se verá afectado desde calles Ayacucho a Coronel Diaz, y desde San Martin a Costanera. Este corte de agua inició a las 09:00 y se mantendrá hasta las 18:00. El personal de la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible.
Se presta un servicio de saneamiento a más de 1.400.000 habitantes.
Durante el corte del servicio:
- Mantengan una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guardela en recipientes limpios.
- Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Si se encuentra cerca de la zona afectada por el corte:
- Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
- Regulela intensidad el caudal de agua en las canillas.
- Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.
- Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.