Aguas Mendocinas cuenta con 16 Establecimientos Depuradores con una capacidad de tratamiento de 288.058 m3 por día

Llega un nuevo corte de agua imprevisto en la provincia de Mendoza este jueves 11 de septiembre. Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) emitió un comunicado en el cual notifica el inicio de trabajos en ciertas zonas. A continuación te contaremos las zonas y la razón de este corte.

AySam realiza un mantenimiento constante de las redes de distribución y recolección

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas mendocinas y saneamiento realizará un corte de agua debido a una rotura de caño maestro. Se ha interrumpido el normal abastecimiento de agua potable.

Todo el Gran Mendoza se verá afectado desde calles Ayacucho a Coronel Diaz, y desde San Martin a Costanera. Este corte de agua inició a las 09:00 y se mantendrá hasta las 18:00. El personal de la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible.

Se presta un servicio de saneamiento a más de 1.400.000 habitantes.

Durante el corte del servicio:

  • Mantengan una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guardela en recipientes limpios.
  • Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
  • Si se encuentra cerca de la zona afectada por el corte:
  • Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
  • Regulela intensidad el caudal de agua en las canillas.
  • Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.
  • Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

