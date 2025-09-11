agua AySam realiza un mantenimiento constante de las redes de distribución y recolección

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas mendocinas y saneamiento realizará un corte de agua debido a una rotura de caño maestro. Se ha interrumpido el normal abastecimiento de agua potable.

Todo el Gran Mendoza se verá afectado desde calles Ayacucho a Coronel Diaz, y desde San Martin a Costanera. Este corte de agua inició a las 09:00 y se mantendrá hasta las 18:00. El personal de la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible.

agua cortada Se presta un servicio de saneamiento a más de 1.400.000 habitantes.

Durante el corte del servicio: