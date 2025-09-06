El corte de agua implica a varias zonas de Mendoza y pidieron el uso responsable del suministro

Explicaron que esto también "actúa como un respaldo ante emergencias, ya que puede abastecer de agua para consumo urbano y riego si el sistema de aducción principal quedara fuera de servicio".

El corte de agua programado por AYSAM

El mismo día que la Dirección de Hidráulica realice este trabajo, Aguas Mendocinas aprovechará para instalar un caudalímetro que se sumará a los 9 que ya funcionan. El plan es que se coloquen varios más en toda la provincia para optimizar el uso de agua potable.

El caudalímetro será colocado a la salida de la planta potabilizadora Potrerillos, y además avanzarán los trabajos para la instalación de otros dos en la planta de Luján II.

cortes de agua caudalímetro aysam obrero Ya son 9 los caudalímetros instalados por AYSAM en Mendoza y para ese trabajo es necesario un corte de agua. Imagen ilustrativa. Foto: AYSAM

Este operativo comenzó a las 3.30 de este sábado y terminará a las 15.30, pero implica un corte de agua potable en varias zonas del área metropolitana. AYSAM detalló que el servicio de restablecerá paulatinamente entre 24 y 48 horas luego de terminar con el trabajo y se realicen las tareas de recuperación de reservas y purgas de acueductos.

Qué zonas afectará el corte de agua

Varios lugares del área Metropolitana de Mendoza podrían sufrir cortes de agua durante este sábado y el domingo. Estos lugares son:

Ciudad: La Favorita

Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodriguez Peña

Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva

Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

Por toda este corte de agua, AYSAM pidió hacer un uso responsable y solidario del suministro, además de cuidar al máximo las reservas, no usar el lavarropas, reservar en recipientes limpios 2 litros de agua por persona para consumo. Además, está prohibido durante todo el año el uso de mangueras para el lavado de autos, veredas o regar jardines.