Inicio Sociedad Corte de agua
Este sábado

El corte de agua implica a varias zonas de Mendoza y pidieron el uso responsable del suministro

AYSAM y la Dirección de Hidráulica realizan trabajos en el dique Potrerillos que implican un corte de agua en Mendoza. Desde qué hora y qué zonas afecta

Por UNO
El corte de agua fue programado para este sábado 6 de septiembre y podría haber cortes del suministro en varias zonas de Mendoza. Imagen ilustrativa.

El corte de agua fue programado para este sábado 6 de septiembre y podría haber cortes del suministro en varias zonas de Mendoza. Imagen ilustrativa.

El descargador de fondo del dique Potrerillos y la instalación de un nuevo caudalímetro, son los trabajos que programaron AYSAM y la Dirección de Hidráulica que implican un corte de agua durante este sábado 6 de septiembre en varias zonas de la provincia. Las autoridades dieron varias recomendaciones sobre cuidados si van a la montaña como para cuidar el suministro en los hogares.

Las tareas de mantenimiento implican la apertura escalonada del descargador de fondo hasta alcanzar un caudal máximo de 250 metros cúbicos por segundo, con el objetivo de expulsar sedimentos para evitar obstrucciones aguas arriba. Indicaron que la operación se extenderá durante una hora y media.

dique potrerillos corte de agua
El corte de agua se realiza para instalar un nuevo caudal&iacute;metro en la planta potabilizadora Potrerillos. Imagen ilustrativa.

El corte de agua se realiza para instalar un nuevo caudalímetro en la planta potabilizadora Potrerillos. Imagen ilustrativa.

Pero esto traerá otras complicaciones como el aumento abrupto del caudal de agua del río Mendoza, por lo que pidieron a los mendocinos y visitantes que este sábado no se acerquen a las márgenes del río.

Explicaron que esto también "actúa como un respaldo ante emergencias, ya que puede abastecer de agua para consumo urbano y riego si el sistema de aducción principal quedara fuera de servicio".

El corte de agua programado por AYSAM

El mismo día que la Dirección de Hidráulica realice este trabajo, Aguas Mendocinas aprovechará para instalar un caudalímetro que se sumará a los 9 que ya funcionan. El plan es que se coloquen varios más en toda la provincia para optimizar el uso de agua potable.

El caudalímetro será colocado a la salida de la planta potabilizadora Potrerillos, y además avanzarán los trabajos para la instalación de otros dos en la planta de Luján II.

cortes de agua caudalímetro aysam obrero
Ya son 9 los caudal&iacute;metros instalados por AYSAM en Mendoza y para ese trabajo es necesario un corte de agua. Imagen ilustrativa.

Ya son 9 los caudalímetros instalados por AYSAM en Mendoza y para ese trabajo es necesario un corte de agua. Imagen ilustrativa.

Este operativo comenzó a las 3.30 de este sábado y terminará a las 15.30, pero implica un corte de agua potable en varias zonas del área metropolitana. AYSAM detalló que el servicio de restablecerá paulatinamente entre 24 y 48 horas luego de terminar con el trabajo y se realicen las tareas de recuperación de reservas y purgas de acueductos.

Qué zonas afectará el corte de agua

Varios lugares del área Metropolitana de Mendoza podrían sufrir cortes de agua durante este sábado y el domingo. Estos lugares son:

  • Ciudad: La Favorita
  • Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodriguez Peña
  • Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva
  • Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III
  • Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

Por toda este corte de agua, AYSAM pidió hacer un uso responsable y solidario del suministro, además de cuidar al máximo las reservas, no usar el lavarropas, reservar en recipientes limpios 2 litros de agua por persona para consumo. Además, está prohibido durante todo el año el uso de mangueras para el lavado de autos, veredas o regar jardines.

Temas relacionados:

Te puede interesar