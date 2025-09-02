La inversión en este nuevo caudalímetro

La inversión en este nuevo caudalímetro, más los dos que se colocarán en el Establecimiento Luján II próximamente, supera los USD 250.000.

El corte de agua se encontraba programado para este fin de semana pasado, pero debido a la tormenta de Santa Rosa fue reprogramado. AYSAM compartió un comunicado de la nueva fecha del corte de agua en la provincia de Mendoza esta semana.

Cuándo es el corte de agua

AYSAM emitió un comunicado oficial en el cual detalla que el próximo sábado 6 de septiembre Aguas Mendocinas instalará 1 nuevo caudalímetro sobre acueducto 800 mm a la salida del establecimiento potabilizador Potrerillos.

Además, y para aprovechar esta intervención, se realizarán simultáneamente las tareas operativas, previas y necesarias para una próxima instalación de 2 nuevos caudalímetros a la salida del establecimiento potabilizador Luján II, sobre acueductos de 450 mm y 500 mm.

sistema agua mendocionas
Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana con una importante inversión de más de USD 5.1 millones

Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana con una importante inversión de más de USD 5.1 millones

Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de AYSAM, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra. El operativo tendrá una duración de aproximadamente 12 horas.

Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación.

Zonas afectadas

El sábado 6 de septiembre, a partir de las 3.30 h, habrá un corte de agua programado durante toda la jornada en algunas zonas del Área Metropolitana:

sistema de distribución
Este nuevo caudalímetro se suma a los 9 que ya fueron instalados

Este nuevo caudalímetro se suma a los 9 que ya fueron instalados

  • Ciudad: La Favorita
  • Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodriguez Peña
  • Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva
  • Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III
  • Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de AYSAM, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra.

El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará en forma paulatina. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.

Temas relacionados:

Te puede interesar