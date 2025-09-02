sistema agua mendocionas Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana con una importante inversión de más de USD 5.1 millones

Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de AYSAM, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra. El operativo tendrá una duración de aproximadamente 12 horas.

Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación.

Zonas afectadas

El sábado 6 de septiembre, a partir de las 3.30 h, habrá un corte de agua programado durante toda la jornada en algunas zonas del Área Metropolitana:

sistema de distribución Este nuevo caudalímetro se suma a los 9 que ya fueron instalados

Ciudad: La Favorita

La Favorita Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodriguez Peña

de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodriguez Peña Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva

San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III

Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará en forma paulatina. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.