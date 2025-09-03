Efemérides: estos son los acontecimientos más importantes del 3 de septiembre

Semana del Aprendizaje Digital: la UNESCO implementó un programa de actividades, orientadas a determinar la contribución de las tecnologías móviles al logro del Programa Educación para Todos (EPT). En tal sentido, del 2 al 5 de septiembre de 2024 se celebrará la Semana del Aprendizaje Digital.

Uno de los principales objetivos es divulgar cómo las tecnologías móviles contribuyen a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, adecuando al sector educativo a los avances del siglo XXI. Por otra parte, se pretende reforzar el uso correcto y el acceso a estas tecnologías, así como fomentar la lectura y la alfabetización.

Día del Submarinista argentino: el 3 de septiembre de 1933 arribó a la Base Naval Mar del Plata el guardacostas General Belgrano (ex crucero acorazado), para servir de buque madre de los submarinos adquiridos por la Armada. En esa fecha se inician las actividades en esa Base Naval y es instituida como Día del Submarinista.

Día del ferretero en Argentina: se celebra el 3 de septiembre para conmemorar la fundación de la Asociación de Ferreterías, Pinturerías y Bazares de la República Argentina (CAFARA) en 1905, una fecha que busca homenajear la labor de los ferreteros y la historia de este importante sector comercial.

3 de septiembre de 1783: finaliza oficialmente la Guerra de Independencia de los Estados Unidos con la firma del Tratado de París entre el Reino de Gran Bretaña y los Estados Unidos de América.

3 de septiembre de 1791: se proclama la primera Constitución escrita de Francia de su historia.

3 de septiembre de 1821: la región de Chiapas (actual México) se declara independiente de España.

3 de septiembre de 1821: un huracán llega a Nueva York (Estados Unidos), siendo el único registro que se tiene de este fenómeno en la historia de la ciudad.

3 de septiembre de 1864: ocurre una explosión en una fábrica de Alfred Nobel para elaborar glicerina, elemento fundamental para producir dinamita.

3 de septiembre de 2009: Michael Jackson es sepultado en el cementerio Forest Lawn, de la ciudad de Los Ángeles (California), 70 días después de su muerte.