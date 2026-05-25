Confirmado el precio del dólar este martes 26 de mayo cuando abran los bancos

dolar, cotizacion

A cuánto se venderá el dólar este martes 26 de mayo

Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrece cada banco este martes 26 de mayo:

Banco Nación: $1.425

Banco Galicia: $1.420

Banco ICBC: $1.415

Banco BBVA: $1.420

Banco Supervielle: $1.430

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.420

Banco Patagonia: $1.415

Banco Hipotecario: $1.415

Banco Santander: $1.420

Brubank: $1.410

Banco Credicoop: $1.415

Banco Macro: $1.420

Banco Piano: $1.415

Banco de Comercio: $1.420

dólares

Plazos fijos en dólares: cuánto pagan los bancos este 26 de mayo

Entre las opciones más elegidas por los ahorristas en dólares a la hora de invertir se encuentra el plazo fijo en dólares. Esta operación es una de las más populares en cada banco, debido a su facilidad para realizarla y el bajo o nulo riesgo que representa.

Estas son las tasas de interés que maneja cada banco para plazos fijos en dólares a 30 días: