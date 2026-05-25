Confirmado el precio del dólar este martes 26 de mayo cuando abran los bancos

Luego de una última subida durante el fin de la semana pasada, los bancos confirmaron cuál será el precio del dólar este martes 26 de mayo, cuando se habiliten las operaciones cambiarias y de mercado.
Luego de algunos días de estabilidad, el precio del dólar cerró la semana pasada con un aumento en su valor, lo que fue clave para que los bancos definieran a cuánto lo venderán en la mañana de este martes.
La confirmación del precio del dólar por cada uno de los bancos fue dada al Banco Central, que reveló a cuánto venderá cada entidad económica según las comunicaciones que le llegaron.
A cuánto se venderá el dólar este martes 26 de mayo
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrece cada banco este martes 26 de mayo:
- Banco Nación: $1.425
- Banco Galicia: $1.420
- Banco ICBC: $1.415
- Banco BBVA: $1.420
- Banco Supervielle: $1.430
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.420
- Banco Patagonia: $1.415
- Banco Hipotecario: $1.415
- Banco Santander: $1.420
- Brubank: $1.410
- Banco Credicoop: $1.415
- Banco Macro: $1.420
- Banco Piano: $1.415
- Banco de Comercio: $1.420
Plazos fijos en dólares: cuánto pagan los bancos este 26 de mayo
Entre las opciones más elegidas por los ahorristas en dólares a la hora de invertir se encuentra el plazo fijo en dólares. Esta operación es una de las más populares en cada banco, debido a su facilidad para realizarla y el bajo o nulo riesgo que representa.
Estas son las tasas de interés que maneja cada banco para plazos fijos en dólares a 30 días:
- Banco Nación (BNA) 2,00%
- Banco Provincia 1,50%
- BBVA Argentina 1,35%
- Banco Ciudad 0,10%
- Santander Argentina 0,05%
- Banco Galicia 1,255%
- Banco Macro 1,75%
- ICBC Argentina 0,05%
- Banco Hipotecario 1,25%
- Banco Credicoop 0,05%