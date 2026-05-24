Quién era el ingeniero mendocino que murió al perder el control de su Audi y caer a un zanjón

Quién era el ingeniero que murió cuando su auto cayó al canal

Según la identificación que logró la Policía de Mendoza, el hombre era Javier Aguilo, un ingeniero en Sistemas, oriundo de Mendoza y que se encontraba viviendo hace tiempo en Buenos Aires.

Aguilo había viajado a Mendoza junto a su pareja, tenía 51 años y dos hijos y solía visitar la provincia con frecuencia.

De hecho, en el mundo de las redes sociales, era muy conocido y horas antes del accidente se había mostrado muy feliz durante su visita a la provincia.

image Javier Aguilo. Fuente: Instagram

Tristeza en las redes sociales

La tragedia que terminó con la muerte de Aguilo se trasladó a las redes sociales, en donde todo el mundo lo conocía como "El Oso. Muchos de sus conocidos lamentaron por está vía la muerte del ingeniero en sistemas, resaltando lo que significaba esta pérdida y mostrando que se había muerto una gran persona.

"La provincia que nos juntó hoy nos separa. Te voy a amar durante toda la vida en todas las vidas. Vas a ser siempre el hombre y la pancita más linda del mundo", le dedicó su pareja en las redes sociales, mientras que otros destacaron que fue un gran amigo y que lo van a extrañar: "Hay noticias que te derrumban por completo. Así estamos, rotos, sin saber qué hacer, qué decir, como si nos hubieran arrancado una parte de nosotros, de nuestra vida. Ya habrá tiempo para rearmarse y seguir, hoy no..." escribió otro usuario de X.