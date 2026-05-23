Conmoción en Brasil por la muerte en un brutal accidente de dos jóvenes recién casados

El impacto fue devastador. Paola, quien viajaba en el asiento del acompañante, falleció en el acto debido a la gravedad de las lesiones. Por su parte, Mathias fue rescatado con vida por los servicios de emergencia y trasladado de urgencia a un hospital de la zona, pero lamentablemente no logró sobrevivir. En tanto, el conductor de la camioneta involucrada solo sufrió heridas leves y el test de alcoholemia que le practicó la policía dio resultado negativo.

El dolor de las familias y la investigación en curso

De acuerdo con lo informado por el Servicio Funerario Itapirense, los restos de la joven pareja fueron trasladados al Instituto Médico Legal (IML) de Campinas, y se preveía su entrega a los familiares durante la tarde del viernes 22 para los correspondientes servicios fúnebres.

El caso generó una inmensa conmoción en toda la región, debido a la corta edad de las víctimas y al hecho de que recién comenzaban su proyecto de vida juntos. Las autoridades policiales ya solicitaron la intervención de peritos forenses en el lugar del siniestro con el objetivo de establecer qué provocó la pérdida de control del vehículo y poder brindar respuestas definitivas a los familiares de Paola y Mathias.