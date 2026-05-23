Una enorme tragedia sacudió a la ciudad de Itapira, en el estado de San Pablo (Brasil), luego de que una pareja de jóvenes que llevaba apenas 20 días de casados perdiera la vida en un violento accidente automovilístico sobre la carretera Vereador Antônio Cazalini.
Conmoción en Brasil por la muerte en un brutal accidente de dos jóvenes recién casados
Ocurrió en el estado de San Pablo. El auto en el que viajaban los jóvenes de 18 y 20 años perdió el control y fue embestido de costado por una camioneta
El dramático episodio ocurrió el jueves 21, cuando Paola Talhatelli, de 18 años, y Mathias Ambrosini, de 20, viajaban a bordo de su vehículo en dirección a Jacutinga, en el estado de Minas Gerais. Según el informe policial publicado por el portal de noticias brasileño G1, el auto de la pareja perdió repentinamente el control, dio varias vueltas sobre el asfalto y terminó siendo embestido de costado por una camioneta que circulaba en sentido contrario.
El impacto fue devastador. Paola, quien viajaba en el asiento del acompañante, falleció en el acto debido a la gravedad de las lesiones. Por su parte, Mathias fue rescatado con vida por los servicios de emergencia y trasladado de urgencia a un hospital de la zona, pero lamentablemente no logró sobrevivir. En tanto, el conductor de la camioneta involucrada solo sufrió heridas leves y el test de alcoholemia que le practicó la policía dio resultado negativo.
El dolor de las familias y la investigación en curso
De acuerdo con lo informado por el Servicio Funerario Itapirense, los restos de la joven pareja fueron trasladados al Instituto Médico Legal (IML) de Campinas, y se preveía su entrega a los familiares durante la tarde del viernes 22 para los correspondientes servicios fúnebres.
El caso generó una inmensa conmoción en toda la región, debido a la corta edad de las víctimas y al hecho de que recién comenzaban su proyecto de vida juntos. Las autoridades policiales ya solicitaron la intervención de peritos forenses en el lugar del siniestro con el objetivo de establecer qué provocó la pérdida de control del vehículo y poder brindar respuestas definitivas a los familiares de Paola y Mathias.