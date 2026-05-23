El pez de agua dulce mas grande del mundo es capturado en América del Sur: casi 200 kilos y se alimenta de pirañas

Se trata del Arapaima gigas, un pez que puede llegar a medir más de 3 metros de largo. Este fue introducido en Bolivia de manera accidental en 1976. Aunque no hay estudios que establezcan los daños que causa en los ríos amazónicos del país, hay lugares en donde a partir de su presencia, los peces nativos desaparecieron.

A diferencia de otros peces depredadores como la piraña, este pez tiene dientes pequeños y no especialmente afilados. Pero su falta de dientes impresionantes no le impide comer pirañas y muchos otros peces, además de plantas, moluscos y pájaros, todo lo cual consume como una aspiradora gigante.

Arapaima gigas

Una amenaza latente en el Amazonas

El paiche podría expandirse por gran parte de la Amazonía en las próximas décadas, convirtiéndose en una amenaza para la biodiversidad de los ríos. Sin embargo, para muchos pescadores locales su llegada también significó una oportunidad económica.

Al principio, varias personas desconfiaban de consumir un pez tan grande, por lo que algunos pescadores incluso lo comparaban con un bagre para hacerlo más aceptado. Con el tiempo, el paiche comenzó a venderse y hoy ya forma parte de la alimentación en distintas regiones de Bolivia.

Capturarlo no es sencillo. Este pez necesita subir constantemente a la superficie para respirar, por lo que suele permanecer en lagos y lagunas de aguas tranquilas. A medida que su presencia aumenta, los pescadores deben viajar cada vez más lejos, internándose durante días en zonas remotas de la Amazonía. Esta expansión también ha comenzado a provocar conflictos con comunidades indígenas.