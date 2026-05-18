Recorrió 3.000 kilómetros hasta la Patagonia y capturó el pez salmón más grande del planeta Tierra

Recorrió 3.000 kilómetros hasta la Patagonia y capturó el pez salmón más grande del planeta

El ejemplar pertenece a la especie Salmón Chinook, reconocida como la variedad de salmón más grande del mundo, capaz de superar el metro y medio de largo y puede alcanzar pesos superiores a los 60 kilos en condiciones ideales. Este pez es uno de los ejemplares más destacados capturados en la región en los últimos registros de pesca deportiva.

Tras la captura, el pez fue medido y registrado por organismos especializados y luego devuelto al río, en una práctica de conservación que busca preservar la especie. Los datos fueron enviados para su evaluación, con la posibilidad de que el ejemplar sea considerado dentro de registros o categorías de récord vinculadas a pescadores brasileños en aguas internacionales.

Alexandre Dick salmon (1)

Chinook es uno de los salmones más grandes del mundo

Desde el Pacífico Norte hasta los ríos del sur de Sudamérica, el salmón Chinook ha recorrido un camino inesperado. Originario de las costas que van desde California hasta Alaska, su presencia en la región no es natural. Fue introducido en Chile durante la década de 1970 desde Estados Unidos, en el marco de proyectos de acuicultura. Sin embargo, algunos ejemplares escaparon y comenzaron a expandirse más allá de lo previsto.

Aunque esta especie de pez suele regresar al río donde nace para reproducirse, una pequeña fracción se desvía de ese ciclo y termina colonizando nuevos territorios. Esa excepción biológica fue suficiente para que el Chinook avanzara por la Patagonia, extendiéndose desde el río Santa Cruz hasta el Atlántico, y alcanzando cuencas como el Azul en El Bolsón y el Ovando en Tierra del Fuego.

Hoy su presencia se registra en ríos como el Gallegos, Chubut, Futaleufú, Pico, Corcovado y Negro, e incluso ha llegado a zonas tan distantes como el río Paraná y la costa uruguaya. Para los especialistas, se trata de una de las expansiones de salmónidos más amplias del mundo.