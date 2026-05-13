Encontraron en un río del norte del país una especie de pez gigante nunca antes vista

La nueva especie fue identificada como Argolebias adrianae, un pez killi estacional del orden Cyprinodontiformes, desconocido hasta ahora para la ciencia. El hallazgo se produjo una región del río reconocida por sus altos niveles de endemismo, es decir, por albergar especies exclusivas que no existen en ningún otro lugar del planeta.

Los peces killis estacionales son peces presentes en América y África que poseen adaptaciones extraordinarias para sobrevivir en ambientes acuáticos efímeros, que se secan completamente durante parte del año. Cuando esto ocurre, los peces adultos mueren, pero sus huevos permanecen enterrados en el barro hasta la siguiente temporada de lluvias.

Dentro de este grupo se encuentra el género sudamericano Argolebias, del cual hasta ahora solo se conocían tres especies. El descubrimiento de A. adrianae amplía el conocimiento científico sobre estos peces y refuerza la importancia biológica de los humedales del noreste argentino.

Argolebias adrianae (3)

La importancia del hallazgo de este pez

El hábitat de esta nueva especie también sorprendió a los investigadores. Viive en una pequeña charca de apenas 20 metros cuadrados y una profundidad máxima de 45 centímetros, rodeada de piedras basálticas y árboles de la selva circundante.

La historia del pez Argolebias adrianae cobra especial relevancia en medio de la crisis global de biodiversidad. Para los científicos, este hallazgo demuestra lo difícil que resulta identificar y describir especies antes de que desaparezcan, al tiempo que resalta el valor de las áreas protegidas para conservar esta riqueza natural.

Los peces killis estacionales son particularmente vulnerables. Cerca de la mitad de sus especies en Sudamérica enfrenta algún grado de amenaza de extinción debido a sus reducidos tamaños corporales, sus limitadas áreas de distribución y su dependencia de hábitats temporarios muy sensibles a modificaciones humanas, drenajes y urbanizaciones.