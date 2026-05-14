El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pasó este jueves por Mendoza; recorrió el parque solar El Quemado junto a Alfredo Cornejo, brindó un breve discurso de inauguración y partió sin hablar con la prensa. El gobernador, anfitrión y aliado del gobierno nacional, posó con el funcionario, pero siempre junto al CEO de YPF, Horacio Marín. Nunca solo.
Manuel Adorni y Alfredo Cornejo, gestos de un encuentro incómodo en Mendoza
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, visitó Mendoza. Participó de la inauguración del parque solar El Quemado y se fue sin hablar con la prensa
Su visita a Las Heras, en medio del escándalo judicial por la investigación de su posible enriquecimiento ilícito -y apenas un día después de la imputación de su hermano por el mismo delito-, fue incómoda. Y nadie en el oficialismo lo niega.
Salvo Jimena Latorre, quien acompañó a las autoridades durante la recorrida oficial, los ministros presentes -Natalio Mema y Víctor Fayad- evitaron acercarse públicamente a Adorni. En cambio, sí lo hicieron con Marín.
Escapada veloz de Adorni en una camioneta
El que también se mantuvo lejitos fue Francisco Lo Presti, el intendente “local”, que horas antes había cuestionado la visita y pedido, además, la renuncia de Adorni para no complicar más la gestión del presidente Javier Milei.
Fue tenso todo. Las fotos, los discursos y la escapada veloz de Adorni hacia la camioneta, sin cruzar palabra ni miradas con el periodismo.
Fue forzado todo. Tanto que, mientras Adorni leía unas palabras, Cornejo miraba su celular.
Manuel Adorni pasó como un relámpago por Mendoza
No saludó al llegar. Tampoco al irse. El jefe de Gabinete apenas esbozó alguna sonrisa cuando, ya sobre el pequeño escenario montado con el gigantesco parque solar de fondo, pidió “hacer tiempo” porque no encontraba su discurso.
Fue Marín quien, en ese momento, rompió por un rato el clima tenso que dominó el mediodía en el desierto lasherino -a pocos kilómetros de la Ruta 40- acercándose al micrófono y bromeando con que él sí había hablado sin ayuda memoria.
Cornejo cruzó algunas palabras con Adorni delante de todos solo cuando le mostró un mensaje en su celular. No pudimos preguntarle al gobernador qué decía. Él también evitó hablar con la prensa y se fue del predio de YPF Luz apenas terminó su discurso.
Además de parte del Gabinete provincial y del intendente de Las Heras, estuvieron el intendente de Lavalle, Edgardo González; legisladores provinciales como Martín Kerchner y Sol Salinas; funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente y el presidente de Emesa, Martín Pinto Clop.
No se vieron libertarios acompañando a Adorni en el acto. Aunque, nobleza obliga, los diputados nacionales Facundo Correa Llano -presidente de La Libertad Avanza en Mendoza- y Luis Petri, entre otros, tenían compromisos en el Congreso.
Tampoco estuvo la vicegobernadora Hebe Casado, otra que no se escondió a la hora de cuestionar la continuidad del jefe de Gabinete nacional.
Se extrañó al ministro de Economía, Luis Caputo, que cambió de agenda y no pudo viajar a Mendoza. Su presencia, tal vez, habría sido un buen salvavidas para el gobernador mendocino, con quien se nota el buen feeling en cada encuentro.
Hoy era un día para festejar: a la inauguración del gigantezco parque solar de YPF -que implicó una inversión de 220 millones de dólares- se le sumaba la aprobación del RIGI para PSJ Cobre Mendocino, emprendimiento que también se desarrollará en Las Heras.
Sin embargo, no hubo señales de celebración. Y a Cornejo se lo vio serio, apurado y distante. ¿Efecto Adorni?