Manuel Adorni y Alfredo Cornejo, gestos de un encuentro incómodo en Mendoza

Salvo Jimena Latorre, quien acompañó a las autoridades durante la recorrida oficial, los ministros presentes -Natalio Mema y Víctor Fayad- evitaron acercarse públicamente a Adorni. En cambio, sí lo hicieron con Marín.

manuel adorni horacio marin alfredo cornejo ypf parque solar Manuel Adorni, Horacio Marín y Alfredo Cornejo en el parque solar El Quemado. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Escapada veloz de Adorni en una camioneta

El que también se mantuvo lejitos fue Francisco Lo Presti, el intendente “local”, que horas antes había cuestionado la visita y pedido, además, la renuncia de Adorni para no complicar más la gestión del presidente Javier Milei.

Fue tenso todo. Las fotos, los discursos y la escapada veloz de Adorni hacia la camioneta, sin cruzar palabra ni miradas con el periodismo.

Fue forzado todo. Tanto que, mientras Adorni leía unas palabras, Cornejo miraba su celular.

manuel adorni alfredo cornejo horacio marin ypf parque solar el quemado Alfredo Cornejo, en otra durante el discurso de Manuel Adorni. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Manuel Adorni pasó como un relámpago por Mendoza

No saludó al llegar. Tampoco al irse. El jefe de Gabinete apenas esbozó alguna sonrisa cuando, ya sobre el pequeño escenario montado con el gigantesco parque solar de fondo, pidió “hacer tiempo” porque no encontraba su discurso.

Fue Marín quien, en ese momento, rompió por un rato el clima tenso que dominó el mediodía en el desierto lasherino -a pocos kilómetros de la Ruta 40- acercándose al micrófono y bromeando con que él sí había hablado sin ayuda memoria.

Embed - Manuel Adorni en El Quemado, el parque solar de Mendoza más grande del país

Cornejo cruzó algunas palabras con Adorni delante de todos solo cuando le mostró un mensaje en su celular. No pudimos preguntarle al gobernador qué decía. Él también evitó hablar con la prensa y se fue del predio de YPF Luz apenas terminó su discurso.

manuel adorni alfredo cornejo horacio marin parque solar ¿Quién le escribió al gobernador? ¿Habrá sido Milei? Foto: Axel Lloret

Además de parte del Gabinete provincial y del intendente de Las Heras, estuvieron el intendente de Lavalle, Edgardo González; legisladores provinciales como Martín Kerchner y Sol Salinas; funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente y el presidente de Emesa, Martín Pinto Clop.

No se vieron libertarios acompañando a Adorni en el acto. Aunque, nobleza obliga, los diputados nacionales Facundo Correa Llano -presidente de La Libertad Avanza en Mendoza- y Luis Petri, entre otros, tenían compromisos en el Congreso.

el quemado ypf parque solar El parque solar El Quemado, de YPF en Mendoza, es el más grande del país. Foto: Axel Lloret

Tampoco estuvo la vicegobernadora Hebe Casado, otra que no se escondió a la hora de cuestionar la continuidad del jefe de Gabinete nacional.

Se extrañó al ministro de Economía, Luis Caputo, que cambió de agenda y no pudo viajar a Mendoza. Su presencia, tal vez, habría sido un buen salvavidas para el gobernador mendocino, con quien se nota el buen feeling en cada encuentro.

manuel adorni alfredo cornejo horacio marin ypf parque solar El único momento de complicidad entre Manuel Adorni y Alfredo Cornejo durante la inauguración del parque solar El Quemado. Foto: Axel Lloret

Hoy era un día para festejar: a la inauguración del gigantezco parque solar de YPF -que implicó una inversión de 220 millones de dólares- se le sumaba la aprobación del RIGI para PSJ Cobre Mendocino, emprendimiento que también se desarrollará en Las Heras.

Sin embargo, no hubo señales de celebración. Y a Cornejo se lo vio serio, apurado y distante. ¿Efecto Adorni?