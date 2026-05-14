Quién era el joven de 23 años que falleció en un accidente laboral: la muerte lo sorprendió de la peor manera

Las sirenas de los servicios de emergencia rompieron la habitual tranquilidad de la tarde, alertando a los vecinos sobre la gravedad de lo que estaba ocurriendo en el predio cerealero.

La tragedia golpeó de lleno y dejó un vacío irreparable, truncando los proyectos de un joven que había apostado al esfuerzo diario para forjar su porvenir.

Detrás de la inmensa maquinaria y los fríos partes policiales, había una historia de enorme sacrificio y desarraigo.

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Accidente en Córdoba: quién es el joven que murió en el trabajo

La víctima fatal del accidente fue identificada como Valentín Agüero, un joven de apenas 23 años. Valentín era oriundo de la pequeña localidad de Chancaní, situada en el departamento de Pocho, al oeste de la provincia de Córdoba.

Allí vivía junto a su familia, pero impulsado por el deseo de superación y la imperiosa necesidad de encontrar mejores oportunidades laborales, había tomado la difícil decisión de dejar su hogar.

Recientemente, se había mudado a la localidad de La Cesira, ubicada a pocos kilómetros de Serrano, donde finalmente había logrado conseguir empleo en el sector. Hoy, su pueblo natal y su comunidad de adopción lloran su inesperada y dolorosa partida.

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Cómo fue el trágico accidente en Córdoba

Respecto a la mecánica del fatídico accidente, los reportes oficiales y las primeras pericias realizadas en el lugar de los hechos brindan un panorama estremecedor.

Según el informe detallado brindado por los Bomberos Voluntarios de Serrano, el siniestro se desencadenó mientras Valentín se encontraba abocado a sus tareas operativas de rutina dentro del predio fabril.

Específicamente, el joven trabajador estaba manipulando un autoelevador cuando, por causas que aún son materia de estricta investigación por parte de la Justicia, sufrió un grave percance y terminó siendo violentamente golpeado e impactado por la pesada maquinaria.

La alerta de emergencia movilizó un rápido y amplio operativo de rescate. Ante la urgencia de la dramática situación, dos dotaciones integradas por ocho efectivos del cuerpo de Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato al lugar para asistir al operario herido. Al llegar, los rescatistas constataron que el joven presentaba severos politraumatismos.

Tras una ardua labor, el personal de emergencia logró estabilizarlo en el lugar del hecho. Acto seguido, fue trasladado de extrema urgencia por personal del servicio de emergencias médicas 107, siendo escoltado y acompañado de cerca en la ambulancia por dos efectivos bomberiles para garantizar su monitoreo durante el trayecto hacia el centro de salud de Córdoba. Lamentablemente, la gravedad extrema de las lesiones padecidas por el fuerte impacto resultó ser irreversible.

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La noticia devastadora tras el accidente

A pesar del inmenso despliegue del operativo de rescate y de todos los esfuerzos denodados que realizó el personal médico por salvarle la vida, horas más tarde se terminó confirmando la peor de las noticias: el fallecimiento de Valentín Agüero. En la actualidad, la fiscalía de turno ha ordenado las pericias correspondientes en la maquinaria y en el sector del accidente para determinar con exactitud las circunstancias que derivaron en esta dolorosa pérdida.