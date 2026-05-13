Un impactante accidente sacudió a Rosario, donde un hombre de 30 años sobrevivió de manera milagrosa luego de caer desde el balcón de un departamento ubicado en un cuarto piso e impactar sobre el capot de un patrullero policial.
Video: discutió con su pareja, cayó al vacío desde un cuarto piso y sobrevivió al impactar sobre un patrullero
El dramático accidente ocurrió en pleno centro rosarino luego de una pelea. El hombre sufrió politraumatismos, pero permanece fuera de peligro
El hecho ocurrió en la esquina de Dorrego y Tucumán y quedó registrado en videos tomados por vecinos y personas que circulaban por la zona al momento del accidente.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, todo se originó en medio de una violenta discusión de pareja dentro de un departamento situado sobre calle Dorrego al 400. En circunstancias que todavía son materia de investigación, el hombre salió al balcón y trató de reingresar al inmueble utilizando otra abertura, desplazándose por el exterior del edificio.
Una caída de un cuarto piso que terminó con un desenlace inesperado
Testigos relataron que el hombre permaneció algunos segundos suspendido mientras intentaba sostenerse de la estructura. Sin embargo, perdió estabilidad y terminó cayendo al vacío ante la mirada de vecinos y transeúntes.
Minutos antes, la situación de conflicto doméstico ya había sido denunciada, por lo que un móvil de la Policía de Santa Fe se encontraba estacionado frente al edificio. Ese detalle terminó siendo determinante para evitar una tragedia mayor.
El hombre impactó contra la parte delantera del patrullero y no directamente sobre el asfalto, algo que amortiguó parcialmente la caída.
Tras el golpe, efectivos policiales comprobaron que la víctima seguía consciente y solicitaron asistencia médica de inmediato. Poco después arribó personal médico, que realizó el traslado hacia un centro de salud para una evaluación completa.
Fuentes médicas informaron que el paciente ingresó lúcido, orientado y con múltiples politraumatismos producto del fuerte impacto. No obstante, los profesionales señalaron que su vida no corre peligro.
El hombre permanecerá internado bajo observación médica mientras se monitorea su evolución y posibles lesiones internas derivadas de la caída desde gran altura.