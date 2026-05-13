Video: discutió con su pareja, cayó al vacío desde un cuarto piso y sobrevivió al impactar sobre un patrullero

Policia de Rosario.jpg Gracias a un móvil policial el hombre salvó su vida en Rosario. Imagen ilustrativa.

Una caída de un cuarto piso que terminó con un desenlace inesperado

Testigos relataron que el hombre permaneció algunos segundos suspendido mientras intentaba sostenerse de la estructura. Sin embargo, perdió estabilidad y terminó cayendo al vacío ante la mirada de vecinos y transeúntes.

Minutos antes, la situación de conflicto doméstico ya había sido denunciada, por lo que un móvil de la Policía de Santa Fe se encontraba estacionado frente al edificio. Ese detalle terminó siendo determinante para evitar una tragedia mayor.

El hombre impactó contra la parte delantera del patrullero y no directamente sobre el asfalto, algo que amortiguó parcialmente la caída.

Embed - Cayó de un cuarto piso en pleno centro | TELEFE ROSARIO

Tras el golpe, efectivos policiales comprobaron que la víctima seguía consciente y solicitaron asistencia médica de inmediato. Poco después arribó personal médico, que realizó el traslado hacia un centro de salud para una evaluación completa.

Fuentes médicas informaron que el paciente ingresó lúcido, orientado y con múltiples politraumatismos producto del fuerte impacto. No obstante, los profesionales señalaron que su vida no corre peligro.

El hombre permanecerá internado bajo observación médica mientras se monitorea su evolución y posibles lesiones internas derivadas de la caída desde gran altura.