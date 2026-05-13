Videos: dos adolescentes manejaban una moto, se accidentaron y terminaron adentro de un local comercial

Embed Dos jóvenes sin licencia, circulaban en moto y protagonizaron un accidente en la localidad de Caseros.



️ Las adolescentes de 14 años, se metieron en un local de estética y lenceria a toda velocidad y la escena fue registrada por la cámara de seguridad del negocio. pic.twitter.com/75G1aQD2rB — Rosario3.com (@Rosariotres) May 13, 2026

El accidente contra un local comercial

Según se observa en los videos de seguridad del comercio que se viralizaron en las últimas horas, la motocicleta ingresó a gran velocidad, recorriendo varios metros en el interior del salón y destrozando a su paso muebles, estanterías y el mostrador principal.

Un dato que resaltaron las autoridades es que ninguna de las dos menores utilizaba casco al momento del accidente. Pese a la espectacularidad del impacto, ambas jóvenes sufrieron politraumatismos leves y se encontraban conscientes al ser asistidas por personal del SAME.

La dueña del establecimiento expresó su asombro ante la impericia de las menores. Según su testimonio, las jóvenes circulaban a una velocidad excesiva y, una vez dentro del local, ni siquiera sabían cómo detener el motor de la motocicleta. Por fortuna, en ese instante no había clientes en el sector de atención, lo que evitó una situación de mayor gravedad.

La investigación de los pormenores del accidente quedó a cargo de la fiscalía de turno, que ya ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios para determinar las responsabilidades del hecho, dado que se trata de dos menores de edad al mando de un vehículo motorizado