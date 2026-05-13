Un accidente que pudo terminar en tragedia ocurrió en la localidad de Caseros, en la provincia de Buenos Aires, cuando dos adolescentes menores de edad que se desplazaban en una motocicleta terminaron dentro de un local comercial tras perder el dominio del vehículo y destruir el frente vidriado.
Videos: dos adolescentes manejaban una moto, se accidentaron y terminaron adentro de un local comercial
Las jóvenes que protagonizaron el cinematográfico accidente tienen tan sólo 14 años y terminaron con heridas
Según la información oficial que se comunicó y también los videos de cámaras de seguridad, el accidente ocurrió el domingo pasado por la tarde cerca de las 19:30 y generó conmoción entre los vecinos de esa localidad bonaerense.
Por razones que están sometidas a una investigación judicial, la conductora de la moto perdió el dominio del rodado y embistió de lleno el frente de un centro de estética y lencería.
El accidente contra un local comercial
Según se observa en los videos de seguridad del comercio que se viralizaron en las últimas horas, la motocicleta ingresó a gran velocidad, recorriendo varios metros en el interior del salón y destrozando a su paso muebles, estanterías y el mostrador principal.
Un dato que resaltaron las autoridades es que ninguna de las dos menores utilizaba casco al momento del accidente. Pese a la espectacularidad del impacto, ambas jóvenes sufrieron politraumatismos leves y se encontraban conscientes al ser asistidas por personal del SAME.
La dueña del establecimiento expresó su asombro ante la impericia de las menores. Según su testimonio, las jóvenes circulaban a una velocidad excesiva y, una vez dentro del local, ni siquiera sabían cómo detener el motor de la motocicleta. Por fortuna, en ese instante no había clientes en el sector de atención, lo que evitó una situación de mayor gravedad.
La investigación de los pormenores del accidente quedó a cargo de la fiscalía de turno, que ya ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios para determinar las responsabilidades del hecho, dado que se trata de dos menores de edad al mando de un vehículo motorizado