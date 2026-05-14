Ya encontraron casi 60 casos de estafas con falsas promesas de trabajo en la minería

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Megaestafa con trabajo en la minería

Otras 4 personas también se encuentran involucradas en las estafas investigada, y la imputación se realizará en los próximos días, según adelantaron fuentes judiciales de Salta.

La principal acusada fue detenida el pasado 10 de marzo en el marco de una investigación a partir de denuncias radicadas por distintas personas que manifestaron haber sido contactadas bajo la promesa de incorporarse a puestos laborales en el ámbito de la minería.

La señalada se presentaba como profesional del área técnica, usaba títulos que no pudo acreditar y ofrecía supuestas posibilidades de participación en obras vinculadas con empresas de ese sector en Salta.

Con el objetivo de otorgar apariencia de legitimidad a las estafas, la mujer promovió la creación y utilización de distintas estructuras comerciales, entre ellas “Baez Mamani Group”, “Rimay Group S.R.L.” y “Consultora Bomblin”. De esta forma tenía la pantalla perfecta para convocar al personal, emitir documentación y sostener la apariencia de los supuestos proyectos.

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Los profesionales engañados eran ingenieros, topógrafos y operarios que llegaban bajo la promesa de futuras contrataciones en obras para las que se pedía dinero que sería utilizado en el proceso de contratación con trámites administrativos y estudios preocupacionales, cuyos pagos se realizaban mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros relacionados con el grupo minero.

Muchos de los denunciantes renunciaron a sus empleos previos ante la expectativa de incorporarse a esos trabajos bien remunerados. Además, los investigadores establecieron que la principal sospechosa habría replicado este tipo de maniobras en otras jurisdicciones del país, además de Salta.

La investigación por estafas se inició el pasado 27 de febrero con una denuncia y tras el conocimiento de la causa se sumaron otras 31 presentaciones de personas que manifestaron haber sido contactadas.