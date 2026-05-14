Cada vez crece más, como una bola de nieve, la megacausa por estafas con falsas promesas de trabajo en el rubro de la minería en Salta. Hasta el momento se han detectado casi 60 fraudes que fueron cometidos.
Ya encontraron casi 60 casos de estafas con falsas promesas de trabajo en la minería
Una mujer es la principal señalada por las estafas pero también hay otros 4 sospechosos
Una mujer oriunda de la provincia de Salta continuará detenida acusada de estafar a decenas de personas con promesas de trabajo en el sector minero, por lo que ampliaron la causa a un total de 57 hechos hasta el momento.
El Ministerio Público Fiscal salteño detallo que la acusación fue actualizada durante una audiencia de formalización de la investigación penal y la hipótesis principal es que la señalada ofrecía presuntos puestos laborales y solicitaba dinero para trámites y estudios preocupacionales.
Megaestafa con trabajo en la minería
Otras 4 personas también se encuentran involucradas en las estafas investigada, y la imputación se realizará en los próximos días, según adelantaron fuentes judiciales de Salta.
La principal acusada fue detenida el pasado 10 de marzo en el marco de una investigación a partir de denuncias radicadas por distintas personas que manifestaron haber sido contactadas bajo la promesa de incorporarse a puestos laborales en el ámbito de la minería.
La señalada se presentaba como profesional del área técnica, usaba títulos que no pudo acreditar y ofrecía supuestas posibilidades de participación en obras vinculadas con empresas de ese sector en Salta.
Con el objetivo de otorgar apariencia de legitimidad a las estafas, la mujer promovió la creación y utilización de distintas estructuras comerciales, entre ellas “Baez Mamani Group”, “Rimay Group S.R.L.” y “Consultora Bomblin”. De esta forma tenía la pantalla perfecta para convocar al personal, emitir documentación y sostener la apariencia de los supuestos proyectos.
Los profesionales engañados eran ingenieros, topógrafos y operarios que llegaban bajo la promesa de futuras contrataciones en obras para las que se pedía dinero que sería utilizado en el proceso de contratación con trámites administrativos y estudios preocupacionales, cuyos pagos se realizaban mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros relacionados con el grupo minero.
Muchos de los denunciantes renunciaron a sus empleos previos ante la expectativa de incorporarse a esos trabajos bien remunerados. Además, los investigadores establecieron que la principal sospechosa habría replicado este tipo de maniobras en otras jurisdicciones del país, además de Salta.
La investigación por estafas se inició el pasado 27 de febrero con una denuncia y tras el conocimiento de la causa se sumaron otras 31 presentaciones de personas que manifestaron haber sido contactadas.