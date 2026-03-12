Una pareja fue detenida en la provincia de Salta acusada de estafar a decenas de personas con promesas de trabajo en el sector minero. De la investigación se desprende que crearon varias empresas sin registración formal y les solicitaban dinero a los postulantes para supuestos trámites.
Hacían un scouting de trabajadores para el sector minero pero en realidad eran estafadores
Los dos detenidos por estafa le pedían dinero a las víctimas para los exámenes previos a ser contratados
El miércoles por la mañana se realizaron allanamientos dos domicilios donde se logró detener a un hombre y una mujer, pero la investigación se inició el pasado 27 de febrero con una denuncia y tras el conocimiento de la causa se sumaron otras 31 presentaciones de personas que manifestaron haber sido contactadas bajo la promesa de incorporarse a puestos de trabajo vinculados con proyectos mineros.
El comunicado del Ministerio Público Fiscal de Salta destacó que la mujer se presentaba como profesional del área técnica, utilizando títulos que no pudo acreditar, y ofrecía participación en obras vinculadas a empresas del sector.
El modus operandi de la estafa minera en Salta
En las siguientes semanas se recabó información que permitió descubrir que, la ahora detenida, “promovía la creación de distintas estructuras comerciales”, entre ellas se identificaron Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, todas utilizadas para convocar personal, emitir documentación vinculada a procesos de contratación y sostener la apariencia de una operatoria empresarial vinculada a proyectos mineros.
Los investigadores detectaron que, a través de estas empresas, se convocaba a profesionales y trabajadores -entre ellos ingenieros, topógrafos y operarios- “con la promesa de futuras contrataciones en obras que estarían vinculadas con compañías del sector minero”.
La estafa estaba vinculada a la solicitud de dinero para “distintos conceptos vinculados al supuesto proceso de contratación, como trámites administrativos o estudios preocupacionales”. Se supo que los pagos eran realizados mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo, lo que habría tenido como finalidad dificultar la trazabilidad del dinero.
Asimismo, se detectó la utilización de redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web vinculado a Rimay Group S.R.L. para difundir las convocatorias laborales y sostener la apariencia de legitimidad de los proyectos de minería.
Un dato no menor para la pesquisa es que muchas de las víctimas de la estafa renunciaron a sus empleos previos ante la expectativa de incorporarse a esos trabajos. También se constató que varias de las sociedades mencionadas carecían de registración formal o no contaban con publicaciones en el Boletín Oficial que acreditaran su constitución definitiva.
Los investigadores establecieron además que la principal sospechosa habría replicado este tipo de maniobras en otras provincias. Para impedir que las empresas fantasmas continúen generando estafas, la fiscalía requirió la inmovilización de ocho cuentas bancarias.