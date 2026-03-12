Hacían un scouting de trabajadores para el sector minero pero en realidad eran estafadores

estafa mineria salta La pareja detenida por la estafa en Salta.

El modus operandi de la estafa minera en Salta

En las siguientes semanas se recabó información que permitió descubrir que, la ahora detenida, “promovía la creación de distintas estructuras comerciales”, entre ellas se identificaron Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, todas utilizadas para convocar personal, emitir documentación vinculada a procesos de contratación y sostener la apariencia de una operatoria empresarial vinculada a proyectos mineros.

Los investigadores detectaron que, a través de estas empresas, se convocaba a profesionales y trabajadores -entre ellos ingenieros, topógrafos y operarios- “con la promesa de futuras contrataciones en obras que estarían vinculadas con compañías del sector minero”.

La estafa estaba vinculada a la solicitud de dinero para “distintos conceptos vinculados al supuesto proceso de contratación, como trámites administrativos o estudios preocupacionales”. Se supo que los pagos eran realizados mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo, lo que habría tenido como finalidad dificultar la trazabilidad del dinero.

estafa mineria salta 2 Los allanamientos por estafa que derivaron en las detenciones.

Asimismo, se detectó la utilización de redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web vinculado a Rimay Group S.R.L. para difundir las convocatorias laborales y sostener la apariencia de legitimidad de los proyectos de minería.

Un dato no menor para la pesquisa es que muchas de las víctimas de la estafa renunciaron a sus empleos previos ante la expectativa de incorporarse a esos trabajos. También se constató que varias de las sociedades mencionadas carecían de registración formal o no contaban con publicaciones en el Boletín Oficial que acreditaran su constitución definitiva.

Los investigadores establecieron además que la principal sospechosa habría replicado este tipo de maniobras en otras provincias. Para impedir que las empresas fantasmas continúen generando estafas, la fiscalía requirió la inmovilización de ocho cuentas bancarias.