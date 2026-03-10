El audio de una gitana que estafó a un peluquera y se suicidó: "¿Con tan poca cosa querés hacer eso?"

peluquera suicidio

Los audios de la peluquera con las gitanas

A mediados de enero de 2026, las tres sospechosas —Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich— se acercaron al local de Merlín Díaz presentándose como videntes expertas en rituales. Ganaron su confianza con conversaciones manipuladoras, convenciéndola de que su dinero estaba "maldito" y que solo ellas podían protegerlo mediante un trabajo ritual.

El 20 de enero, la peluquera les entregó en efectivo los $14 millones que representaban los ahorros de toda su vida. Las mujeres prometieron devolverle el dinero una vez completado el procedimiento, pero desaparecieron inmediatamente después.

La desesperación de Merlín Díaz se reflejó en decenas de llamados y mensajes a las estafadoras. Intentó contactarlas en al menos 47 ocasiones sin éxito. En su angustia, llegó a enviarles videos y audios reprochando el robo. Antes de tomar la fatal decisión, dejó cartas dirigidas a su esposo en las que explicaba detalladamente lo sucedido, identificaba a las responsables y pedía perdón a su familia por lo ocurrido.

Uno de los elementos más impactantes del caso es un audio en el que una de las gitanas responde con frialdad a las amenazas de suicidio de la peluquera: "¿Con tan poca cosa querés hacer eso? Esto es tu problema". El tono despectivo y la indiferencia ante la desesperación ajena generaron indignación pública. La Policía de Lomas de Zamora investiga el hecho como estafa agravada con resultado muerte.