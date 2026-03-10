Un operario murió sepultado bajo la tierra: el terrible accidente en una obra cloacal

Una jornada de trabajo terminó en tragedia este lunes en Río Negro, cuando un desmoronamiento en una obra de infraestructura cloacal sepultó a tres operarios. Como consecuencia del accidente, uno de los trabajadores perdió la vida en el acto, mientras que sus dos compañeros lograron ser rescatados con heridas de diversa consideración.
El accidente se produjo en horas de la tarde, en momentos en que la cuadrilla realizaba tareas de excavación y tendido de cañerías. Por causas que la justicia local intenta establecer, las paredes de una zanja -que según las primeras precisiones tendría varios metros de profundidad- cedieron de forma imprevista, atrapando a los tres hombres que se encontraban en el fondo.
Compañeros de la obra y vecinos que advirtieron el estruendo fueron los primeros en intentar socorrer a las víctimas de la tragedia, cavando con sus propias manos hasta la llegada de las dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil.
Rescate y víctimas tras el accidente
Tras un intenso operativo de rescate que se extendió por varios minutos debido a la inestabilidad del terreno, los brigadistas lograron extraer a dos de los operarios. Ambos fueron trasladados de urgencia al centro asistencial más cercano, donde permanecen bajo observación médica con politraumatismos, aunque se encontrarían fuera de peligro.
Lamentablemente, la suerte del tercer trabajador fue distinta. El hombre quedó atrapado bajo una mayor cantidad de sedimentos y, pese a las maniobras de RCP realizadas por los médicos del servicio de emergencias una vez que pudo ser retirado, se confirmó su muerte en el lugar.
Investigación en curso por el accidente en Río Negro
La zona del accidente en Río Negro quedó perimetrada por la Policía de la Provincia para facilitar las pericias técnicas.
La fiscalía de turno ya tomó intervención por la tragedia y ordenó una serie de diligencias para determinar si la obra contaba con las medidas de seguridad y apuntalamiento correspondientes para este tipo de excavaciones críticas.
Se espera que en las próximas horas se den a conocer los nombres de los afectados y se brinde un parte oficial sobre el estado de salud de los sobrevivientes.