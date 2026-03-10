Un operario murió sepultado bajo la tierra: el terrible accidente en una obra cloacal

accidente-santiago-del-estero2 Foto: gentileza Tania Domenicucci- ANRoca.

Rescate y víctimas tras el accidente

Tras un intenso operativo de rescate que se extendió por varios minutos debido a la inestabilidad del terreno, los brigadistas lograron extraer a dos de los operarios. Ambos fueron trasladados de urgencia al centro asistencial más cercano, donde permanecen bajo observación médica con politraumatismos, aunque se encontrarían fuera de peligro.

Lamentablemente, la suerte del tercer trabajador fue distinta. El hombre quedó atrapado bajo una mayor cantidad de sedimentos y, pese a las maniobras de RCP realizadas por los médicos del servicio de emergencias una vez que pudo ser retirado, se confirmó su muerte en el lugar.

accidente-santiago-del-estero3 Foto: gentileza Tania Domenicucci- ANRoca.

Investigación en curso por el accidente en Río Negro

La zona del accidente en Río Negro quedó perimetrada por la Policía de la Provincia para facilitar las pericias técnicas.

La fiscalía de turno ya tomó intervención por la tragedia y ordenó una serie de diligencias para determinar si la obra contaba con las medidas de seguridad y apuntalamiento correspondientes para este tipo de excavaciones críticas.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer los nombres de los afectados y se brinde un parte oficial sobre el estado de salud de los sobrevivientes.