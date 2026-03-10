Los turistas que vinieron a la Vendimia dejaron en Mendoza $11.714 millones

La agenda de la Vendimia 2026 terminó atrayendo en sólo 3 días a más de 41.000 turistas, que para dimensionar es el equivalente a toda la población de Tupungato. Ese es el dato que corroboró el Observatorio Turístico del Emetur que calculó que todos esos visitantes dejaron en la provincia $11.714 millones.
Es que según los datos oficiales, esos turistas gastaron en promedio por día y por persona unos $94.207, aunque en el Gobierno acotan que el cálculo se basa en la medición de los visitantes que se alojaron en hoteles del Gran Mendoza y las zonas de influencia, es decir aquellos lugares que no estén a más de una hora de la Ciudad en donde se hicieron los festejos.
Ese relevamiento mostró que este fin de semana la mayor ocupación hotelera fue en el Gran Mendoza en donde se registró un 85%, mientras que lo siguió de cerca la zona de los alrededores de la ruta 82 y Cacheuta, en donde la ocupación fue del 80%, el mismo registro que tuvo Potrerillos.
"El movimiento turístico para Vendimia también ha mutado y para ese relevamiento ya no nos basamos en las reservas, porque la gente cada vez reserva con menos tiempo, sino en la proyección de viaje que tienen aplicaciones que nos dan información en tiempo real", comenzó explicando Gabriela Testa, titular del Emetur.
Y aclaró que el dato de cantidad de visitantes se da en promedio porque hay muchos turistas que llegan a Mendoza para vivir Vendimia, pero terminan alojándose en casas de familiares o amigos, y ellos claramente no entran en este registro oficial.
Según la funcionaria la Fiesta de la Vendimia, como evento turístico es cada vez más corporativo. "Más allá de los visitantes que viajan en pareja o en familia, vemos que cada vez más las empresas invitan a sus proveedores, o a sus empleados y eso genera un circuito de visitas extra. También se alimenta de eventos aledaños a la Vendimia como el Foro de Inversiones, o los Concejos Federales", explicó.
Una ocupación hotelera que crece aún sin anabólicos
Desde el Emetur también hicieron un relevamiento de la ocupación hotelera histórica en el fin de semana de Vendimia en el Gran Mendoza, que es el lugar más elegido por quienes pretenden vivir los distintos actos vendimiales.
Ese registro marca que el 85% de ocupación que hubo este año es el más alto de los últimos 3 años, y que sólo está 3% por debajo de lo que tuvo el 2023.
"Hay que decir que la ocupación ha ido creciendo y eso es un buen indicador porque en el 2023 estaba vigente el previaje, que fue un programa de incentivo al turismo que funcionó como anabólico, pero que era costeado por el Estado", recordó Gabriela Testa.