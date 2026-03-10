Los turistas que vinieron a la Vendimia dejaron en Mendoza $11.714 millones

Carrusel de la Vendimia 2026 con el carro de San Rafael Según los datos del Observatorio Turístico del Emetur, este fin de semana de Vendimia llegaron a Mendoza más de 41.000 turistas. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

"El movimiento turístico para Vendimia también ha mutado y para ese relevamiento ya no nos basamos en las reservas, porque la gente cada vez reserva con menos tiempo, sino en la proyección de viaje que tienen aplicaciones que nos dan información en tiempo real", comenzó explicando Gabriela Testa, titular del Emetur.

image

Y aclaró que el dato de cantidad de visitantes se da en promedio porque hay muchos turistas que llegan a Mendoza para vivir Vendimia, pero terminan alojándose en casas de familiares o amigos, y ellos claramente no entran en este registro oficial.

Según la funcionaria la Fiesta de la Vendimia, como evento turístico es cada vez más corporativo. "Más allá de los visitantes que viajan en pareja o en familia, vemos que cada vez más las empresas invitan a sus proveedores, o a sus empleados y eso genera un circuito de visitas extra. También se alimenta de eventos aledaños a la Vendimia como el Foro de Inversiones, o los Concejos Federales", explicó.

Una ocupación hotelera que crece aún sin anabólicos

Desde el Emetur también hicieron un relevamiento de la ocupación hotelera histórica en el fin de semana de Vendimia en el Gran Mendoza, que es el lugar más elegido por quienes pretenden vivir los distintos actos vendimiales.

Ese registro marca que el 85% de ocupación que hubo este año es el más alto de los últimos 3 años, y que sólo está 3% por debajo de lo que tuvo el 2023.

"Hay que decir que la ocupación ha ido creciendo y eso es un buen indicador porque en el 2023 estaba vigente el previaje, que fue un programa de incentivo al turismo que funcionó como anabólico, pero que era costeado por el Estado", recordó Gabriela Testa.